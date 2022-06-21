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朱智勛踩超夯DIOR拖鞋化身帶貨王　霸氣登封40歲一樣帥

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記者王則絲／台北報導

韓男星朱智勛近日登上韓版《DAZED》雜誌七月號封面，穿上DIOR新裝，用冷酷的氣質與眼神帥氣演繹，一套露背高領裝流露一絲誘人氣息。朱智勛最近在IG新貼文中還穿上了時下討論度超高的「DIOR BY BIRKENSTOCK」聯名勃肯涼鞋，化身帶貨博主，燒翻了粉絲們。

▲朱智勛。（圖／翻攝自IG）

▲朱智勛難得更新了IG。（圖／翻攝自IG@_jujihoon）

朱智勛雖然曾陷醜聞，但是在演出《與神同行》之後人氣更勝以往，且他所主演的《宮野蠻王妃》，至今還是許多人心目中的超經典韓劇。本身就是模特兒出身的朱智勛，擁有188公分的身高，自然是個穿什麼都好看的衣架子，一直以來都與精品品牌密切合作。

▲朱智勛。（圖／翻攝自IG）

▲朱智勛。（圖／翻攝自IG）

▲朱智勛帶貨「DIOR BY BIRKENSTOCK」聯名鞋款。（圖／翻攝自IG@_jujihoon、品牌提供）

最近朱智勛難得更新了IG，他穿著白襯衫與縮口褲，並踩著勃肯涼鞋完成休閒混搭風，不過他腳上的涼鞋可不是一般的勃肯鞋，而是DIOR與BIRKENSTOCK合作推出的聯名鞋款，他所穿的款式為灰色羊毛氈Milano涼鞋，鋁質的扣環上頭印有DIOR標誌，非常潮流帥氣，讓朱智勛化身成了帶貨博主，粉絲們不只因為他終於更新社群而感到興奮，更被美鞋燒翻了。「DIOR BY BIRKENSTOCK」聯名系列已隨著男裝CD 1947膠囊系列一起上架，雖然歷經一番搶購，但目前官網上還能看到些許庫存。

與此同時，朱智勛擔任雜誌七月號封面人物畫報陸續釋出，他穿著DIOR 2022秋冬新裝系列，先是以皮衣造型奠下畫報冷冽酷勁的氛圍，接著他披上豹紋大衣，彷彿看到《屍戰朝鮮》中君主般的霸氣之姿，最後一身露背高領服裝則流露性感的氣息，如今40歲的朱智勛依然帥氣迷人。

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關鍵字：

朱智勛, DIOR

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