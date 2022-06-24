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2022韓系彩妝保養品推薦！冰塊唇釉爆紅、櫻桃彩妝少女感滿滿

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文／美人圈

雖然目前出國還是比較難，但是2022有不少韓系化妝保養新品其實台灣都買得到！今天一起看看2022韓系彩妝保養品推薦，超美的冰塊唇釉Muzigae Mansion、熱賣款PONY EFFECT氣墊限量版，還有超韓系的新品牌KIRSH BLENDING、I'M MEME，甚至FreshO2也推出超韓聯名，Dr. Jart+保養更是回歸台灣！

2022韓系彩妝保養品推薦

Muzigae Mansion 透明顏料罐唇釉

韓國品牌Muzigae Mansion的顏料罐唇釉真的太紅！清透的冰塊感顏料罐真的高級感炸裂，外型設計美到無話可說，除了絕美的設計之外，這款唇釉還是全天然植物萃取的純素彩妝，兼顧高級與環保，根本是唇釉界天花板～

2022韓系彩妝保養品推薦！冰塊唇釉爆紅、櫻桃彩妝太可愛，這款更是少女心破表必收

▲Muzigae Mansion 透明顏料罐唇釉，NT$520。（圖／Muzigae Mansion，下同）

這款顏料罐唇釉是絲滑的奶霜質地，一抹滑順、顯色又服貼持久，有輕微防沾染效果，同時也不會很難卸卡色，這次共10款絕美色選，每一款都是讓人難以忘懷的高級感調色，而且台灣也可以買到！

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PONY EFFECT 絕對持久無瑕氣墊粉餅 香檳煙花版

PONY EFFECT必買的小金塊氣墊在今夏推出超美的香檳煙花限定版！特別添加金盞花、月見草等植萃保養品成分，使粉體更加親膚保濕，同時調節皮脂代謝，幫助肌膚油水平衡，搭配獨家控油粉體、混合薄霧輕液態質地，上臉乾爽不黏膩，特別符合台灣肌膚與氣候。

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▲PONY EFFECT 絕對持久無瑕氣墊粉餅 香檳煙花版，15g*2／NT$1,200。（圖／PONY EFFECT）

KIRSH BLENDING 春夏系列彩妝保養品

IU、泫雅、宋江等韓星著用的韓國潮牌KIRSH推出彩妝支線「KIRSH BLENDING」，以可愛的櫻桃為主logo設計、少女感滿滿！今夏更一次推出近10款春夏系列新品，從洗卸、防曬，到彩妝正式登台，因應溼熱的夏季氣候，特別推出防曬和定妝產品，讓女孩們可以盡情享受夏日陽光也不怕脫妝。

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▲KIRSH BLENDING是韓國潮牌KIRSH的彩妝支線（圖／KIRSH BLENDING，下同）

2022年全新推出的提亮防曬乳霜、輕透無瑕蜜粉餅含高防曬係數，同時光澤提亮、清爽不黏膩，再搭配蜜粉餅能控油持妝，除此之外，更是同步推出遮瑕膏、九宮格眼影盤、染毛膏、睫毛膏、潤唇膏和洗卸產品，針對夏季的肌膚需求根本一應俱全！

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Dr. Jart+ 毛孔柔焦PHA煥膚精華

Dr. Jart+在6月以全新「毛孔柔焦」系列回歸台灣！夏季高溫濕熱，皮脂分泌過剩容易導致堵塞毛孔、毛孔粗大，加上防疫需要長時間配戴口罩、更可能引起肌膚敏弱不適，溫和低敏性果酸的PHA相較其他常見果酸AHA（如甘醇酸）及BHA（水楊酸）、更加安全不刺激，適合做為長期日常保養，且產品皆經過肌膚測試，敏弱肌也可安心使用～

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▲Dr. Jart+ 毛孔柔焦PHA煥膚精華，NT$1,400。（圖／Dr. Jart+，下同）

這款精華含7%PHA有效通暢、緊緻毛孔並平滑肌理，清爽不悶膚的油水雙層精華添加醣蛋白、泛醇（維他命原B5）及澳洲堅果籽油，幫助溫和煥膚、調理老廢角質，同時避免乾燥缺水及敏弱不適，使肌膚平滑光亮並有效緊緻毛孔，除此之外，像是經典的錦囊妙劑面膜、老虎草呼呼修護系列、神奇分子釘保濕修護系列也同步回歸！

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I'M MEME Malling Booth聯名彩妝系列

I'M MEME每次推出新品真的都會讓人少女心噴發！這是與韓國療癒系文創品牌Malling Booth推出聯名彩妝系列，結合招牌軟萌角色-Bebe熊跟Hato兔，與I'M MEME熱銷明星商品眼影、腮紅、唇膏系列融合，實用且療癒、完全零廢色，少女們必收！

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▲I'M MEME與韓國療癒系文創品牌Malling Booth推出聯名彩妝系列（圖／I'M MEME，下同）

這次聯名將I'M MEME最熱銷的多功能眼頰彩盒（彩妝小方盒）換上Bebe熊手拿著櫻桃紅馬卡龍的可愛圖樣、超人氣暖茶土色腮紅盤成為Hato兔兔與Bebe小熊一起享用英式下午茶的悠閒空間、討論度爆表的絕美烤茶唇膏則設計了Bebe小熊的極簡可愛的圖樣，全系列可愛度破表！

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FreshO2 X Pony聯名系列

FreshO2今夏推出超韓聯名！在品牌五周年之際特別與彩妝大神Pony聯名，聯手打造最具蒐藏價值與指標的《Tea Time with Pony | FreshO2 X Pony聯名系列》，宛如下午茶甜點般層層細膩的配方質地，精品外觀視覺、精緻滑順質地，精選調和東方女生完美色澤，台韓彩妝觀察的全面思考，款款皆為愛用必收。

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▲FreshO2在品牌五周年之際特別與彩妝大神Pony聯名（圖／FreshO2，下同）

FreshO2 X Pony全系列皆由Pony親自研發、歷時超過一年以上的開發期，產品從0開始的籌劃與調整，不斷的改進與升級，綜合台韓女生最喜歡的彩妝色系，並以調整、精緻妝容的必備品項，以專業與實用的研發角度，每一款品項都是精選之作，兼具美與實用～

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 韓系, 美妝, 保養

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