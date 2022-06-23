毛孩何時該吃保健品？品種、年紀都是重要關鍵

文／C編

寵物跟人類一樣，不僅需要日常的飲食健康，偶爾也需要保健食品，來加強沒有補充的營養，才可以讓腸道消化或是皮毛更為健康，但並不是所有的寵物都需要營養保健，可以按照需求跟狀況進行補充。

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＃年齡的判斷

當貓咪或是狗狗處在成長期的時候，大約年紀處在一歲以下或是一歲左右，是寵物們正在快速成長肌肉、骨骼的時候，這時需要更多的營養素，來幫助牠們打造出強健的體魄，合成身體所需要的蛋白質或是胺基酸等等，建議可以適當補充。

等到年紀稍微大點，大約6歲以上，開始進入熟齡階段，這時候消化比較不良，吸收也會比年輕的時候差，這時也會需要好吸收的補品，來幫助毛孩支持牠們身體的健康。

＃環境、天氣影響

大多數的毛小孩在台灣潮濕炎熱的天氣下，都容易出現皮毛的問題，出現皮膚病等等，這時就會需要加強環境的乾燥，並且定期洗沐，最好再搭配皮毛相關的營養食品，強化皮膚的健康。

＃品種

像是大型犬隻黃金獵犬或是拉布拉多上了年紀之後，就容易有髖關節的問題，很多飼主就會提前補充葡萄糖胺、軟骨素等營養品；有些像是臘腸犬、摺耳貓因為天生的骨骼結構問題，都需要早點補充營養素；若是即將邁入老年的貓狗，像是葉黃素、多元不飽和脂肪酸等營養，都是可以提早預防老化。

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