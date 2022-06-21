玄彬長腿鏡頭快塞不下！　九分褲搭「新歡白底鞋」露一截迷人線條

▲玄彬出鏡Loro Piana 2022春夏鞋履系列形象照 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

韓星玄彬與孫藝真3月底完婚後，終於有全新帥照出爐，他身兼Loro Piana首位官方品牌的韓國大使，在新季形象廣告中亮相，玄彬一口氣演繹多款春夏鞋履，腳踩運動鞋、莫卡辛鞋展現出極致man味，也親自傳授夏季最佳穿搭。

▲玄彬以9分褲搭配Summer Walk鞋款露出迷人的腳踝線條 。（圖／品牌提供）

玄彬出鏡Loro Piana 2022春夏鞋履系列形象照曝光，他以頗具紳士氣息的造型搭配多款鞋，像是9分白色休閒褲下，腳踩Summer Walk鞋款露出迷人的腳踝線條，加上輕盈透明的白色鞋底，以無襯裡麂皮製成創造辨識度。當然，一雙長腿無處安放，配合鏡頭拉遠拉近展現養眼比例。

▲玄彬腳踩Modular Walk 運動鞋玩轉春夏搭配 。（圖／品牌提供）

▲玄彬示範Seaside Walk休閒鞋 。（圖／品牌提供）

風格一變，玄彬以率性條紋毛衣搭配Modular Walk 運動鞋，同樣是麂皮的延伸款，厚實造型配上防水性能很適合活動。玄彬也表示Loro Piana 的鞋子穿起來非常舒服且易於搭配，而他特別提到心頭好Summer Walk 鞋款，「無論我穿著短褲和 T 恤，還是穿著休閒西裝，Summer Walk 都極適合搭配夏季服飾穿搭。」





▲TOD’S發佈2023 男裝春夏系列， Double Stripe 鞋款是亮點 。（圖／品牌提供）

同樣展現義式風情，TOD’S剛發佈2023 男裝春夏系列，創意總監 Walter Chiapponi 以義大利南部托斯卡纳為拍攝地，艷陽與陰影的對比傳遞對大自然的嚮往，搭配上全新 Double Stripe 鞋款，多層鞋底設計採用橡膠與皮革飾邊的雙色組合，豆豆元素巧妙置於後方，成為隱藏亮點。