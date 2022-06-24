「BMW X5兒童版」9800元→4380元！可自駕也可當手推車　絕對要搶

文／C編

小朋友的夢幻逸品，絕對也是BMW X5沒錯！「Her森森」推出「i-Smart BMW X5 Push Car」，原價9800元、特價4380元，超划算的4.4折優惠，當然一定要出手，帥翻天的手推車大人推起來走路有風，車子有音效、車門可開，滿足孩子的玩心，極具功能性又有趣。

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▲i-Smart BMW X5 Push Car，原價9800元、特價4380元，點我購買。



這款「i-Smart BMW X5 Push Car」可以作為小孩子玩樂的車車，也可以當作外出的手推車，SUV造型設計更加可愛、有趣，側門設計比起一般兒童電動車更高，安全性也加乘，「行車」更加安穩。

在功能上，這款車車擁有獨家「雙控技術」，家長在操作控制桿的時候，方向盤會同步轉向，也可以切換成遊戲模式，讓小朋友自由操控駕駛方向盤，同時搭配安心天窗，透明的設計可以隨時掌控孩童狀況，蓋上遮陽棚也沒有問題，還可以自由拆卸。

在車體的設計上，加裝頭枕的安全皮椅，並且使用嬰兒推車的三點式安全帶，可以讓孩子坐得安全、舒適，另外，整體車型、遮陽棚跟推桿可以組裝拆卸，一般轎車可以輕鬆收納，TPR材質輪胎安靜平穩，孩子乘坐安心。

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▲i-Smart BMW X5 Push Car，原價9800元、特價4380元，點我購買。



「Her森森」推出「i-Smart BMW X5 Push Car」，原價9800元、特價4380元，超划算的4.4折優惠，加上各種貼心細節，當然一定要買給孩子玩耍，不管是男孩、女孩都會喜歡，可開車、可當推車的多功能，絕對是必收關鍵。