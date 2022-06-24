fb ig video ETtoday search mobile

「BMW X5兒童版」9800元→4380元！可自駕也可當手推車　絕對要搶

>

文／C編

小朋友的夢幻逸品，絕對也是BMW X5沒錯！「Her森森」推出「i-Smart BMW X5 Push Car」，原價9800元、特價4380元，超划算的4.4折優惠，當然一定要出手，帥翻天的手推車大人推起來走路有風，車子有音效、車門可開，滿足孩子的玩心，極具功能性又有趣。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲i-Smart,BMW,嬰兒推車,推車,Her森森,。（圖／Her森森）

▲i-Smart BMW X5 Push Car，原價9800元、特價4380元，點我購買

這款「i-Smart BMW X5 Push Car」可以作為小孩子玩樂的車車，也可以當作外出的手推車，SUV造型設計更加可愛、有趣，側門設計比起一般兒童電動車更高，安全性也加乘，「行車」更加安穩。

在功能上，這款車車擁有獨家「雙控技術」，家長在操作控制桿的時候，方向盤會同步轉向，也可以切換成遊戲模式，讓小朋友自由操控駕駛方向盤，同時搭配安心天窗，透明的設計可以隨時掌控孩童狀況，蓋上遮陽棚也沒有問題，還可以自由拆卸。

在車體的設計上，加裝頭枕的安全皮椅，並且使用嬰兒推車的三點式安全帶，可以讓孩子坐得安全、舒適，另外，整體車型、遮陽棚跟推桿可以組裝拆卸，一般轎車可以輕鬆收納，TPR材質輪胎安靜平穩，孩子乘坐安心。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲i-Smart,BMW,嬰兒推車,推車,Her森森,。（圖／Her森森）

▲i-Smart BMW X5 Push Car，原價9800元、特價4380元，點我購買

「Her森森」推出「i-Smart BMW X5 Push Car」，原價9800元、特價4380元，超划算的4.4折優惠，加上各種貼心細節，當然一定要買給孩子玩耍，不管是男孩、女孩都會喜歡，可開車、可當推車的多功能，絕對是必收關鍵。

關鍵字：

i-Smart, BMW, 嬰兒推車, 推車, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

下半年桃花運爆棚的3大星座！憑運氣就能脫單，一定要好好把握

下半年桃花運爆棚的3大星座！憑運氣就能脫單，一定要好好把握

做家事也變得優雅奢華！這8個小物一定要擁有，滿滿儀式感當然療癒

做家事也變得優雅奢華！這8個小物一定要擁有，滿滿儀式感當然療癒

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

3款夏季必學的編髮造型　超簡單3步驟就擁有時髦感 撩人於無形！精選10款神級香水　清新、典雅是夏季女性最佳代名詞 Jessica肌膚白皙必喝的兩種飲料！難怪肌膚掐得出水、上妝也服貼 皮膚科醫師曝「致痘食物排行榜」！Top 1竟是印象中的健康食物 「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交 大S婚紗照曝光！珊瑚粉窄裙、綠色「夢幻婚鞋」超時髦　網友讚：這才是她 少吃西瓜、蘋果！營養師曝「6個小撇步」，幫你遠離脹氣不適

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面