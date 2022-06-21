皮克斯動畫主角變時尚串飾　《腦筋急轉彎》樂樂記憶球會發光

▲模特兒手環串上Pandora設計的《腦筋急轉彎》樂樂串飾（左起）2,080元，《海底總動員》多莉串飾2,480元，《超人特攻隊》衣夫人串飾2,080元。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌Pandora與迪士尼的合作更進一步，推出首個迪士尼．皮克斯 （Disney Pixar）飾品系列，將皮克斯動畫中知名的角色化為栩栩如生的吊墜，而在工藝上也有新突破，第一次採用夜光琺瑯工藝打造首飾，運用在動畫《腦筋急轉彎》中個性樂天開朗的角色樂樂（Joy），為她手捧的記憶球塗上特殊夜光琺瑯，在暗處也會散發光芒。

▲Pandora《怪獸電力公司》毛怪串飾（左二起）2,480元，《機器人總動員》機器人瓦力串飾2,080元，《玩具總動員》巴斯光年串飾2,080元。

除了活靈活現的樂樂，Pandora與迪士尼皮克斯合作的款式還包括《玩具總動員》巴斯光年、《海底總動員》多莉、《機器人總動員》瓦力WALL-E、《怪獸電力公司》毛怪、《超人特攻隊》衣夫人、《料理鼠王》的主角雷米等，可搭配Pandora Moments串飾手鏈、項鍊或O形吊墜，讓喜愛的動畫角色隨時相伴。

▲施華洛世奇推出全球限量200件的迪士尼《小美人魚》愛麗兒與海底世界好友們造型水晶擺件，480,000元。（圖／翻攝施華洛世奇官網）

施華洛世奇（Swarovski）與迪士尼的合作則以擺件為主，除了一萬元內的日常版本，也不乏綴滿繽紛施華洛世奇水晶的數十萬元奢華設計，全球限量200件《小魚仙》愛麗兒公主及海底世界的好友們造型擺件，即運用Pointiage點鑽技術、花費超過220小時手工鑲嵌25,300顆水晶製成，華麗無比。

►孫芸芸藏不住貴婦氣息 露一手卡地亞百萬LOVE手環

►徐睿知《夏娃》演復仇女珠寶戴好戴滿 和秀智撞同款耳環