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GUCCI與這位巨星聯手推出「哈哈哈」系列　「怒臉熊熊」項鍊曝光Q爆

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▲GUCCI HAHAHA系列。（圖／品牌提供）

▲Alessandro Michele與哈利是多年好友。（圖／翻攝自IG@alessandro_michele）

記者王則絲／台北報導

傳訊息時句末接上「哈哈哈」是很多人的習慣吧？ GUCCI創意總監Alessandro Michele與多年好友：英國歌手、演員哈利（Harry Styles）之間也是如此，他們平常聊天時也愛用「hahaha」結尾，所以當兩人決定合作設計一場聯名企劃，「HA HA HA」系列就此誕生了，該系列就像他們兩人一樣怪誕童趣同時又很紳士，其中這隻「怒臉熊熊」一曝光即獲得粉絲關注。

哈利為本世代的巨星之一，作為歌手紅透全球、獲獎無數，作為演員也越來越有成績，在哈利剛從團體一世代單飛、發表首張個人專輯時，Alessandro Michele甫接下GUCCI創意總監的位置，兩人從當時結緣至今，並邀請哈利連續多年擔任GUCCI代言，時常能在公開場合、畫報、演唱會上看見哈利穿著Alessandro Michele為他準備的服裝，Alessandro Michele視他為好友兼繆思：「他穿搭的方式有別於大眾對品味和常識的標準，他能夠將我為他設計的造型轉化為屬於自己的風格。」

▲GUCCI HAHAHA系列。（圖／品牌提供）

▲Alessandro Michele與哈利攜手推出「GUCCI HA HA HA」系列，台灣將於10月份開賣。（圖／品牌提供）

「GUCCI HA HA HA」系列源於Alessandro Michele與哈利的一通電話，當時Alessandro Michele希望能跟哈利攜手創作一個「夢幻衣櫥」，最終「HA HA HA」系列誕生，除了是他們兩人愛用的話語，代表了真摯的交心，同時也正好是Harry與Alessandro的第一個字母結合。

▲GUCCI HAHAHA系列。（圖／品牌提供）

▲「GUCCI HA HA HA」系列。（圖／品牌提供）

「HA HA HA」系列充分展現了Alessandro Michele與哈利古靈精怪的玩味，同時也富有英倫紳士的風格，運用1970年代的流行文化和波希米亞文化，並翻轉昔日男士西裝的紳士形象，長版的英式裁縫大衣、獨特印花外套、花紋睡衣、可愛的針織背心，官方還釋出了一款「怒臉熊熊」的項鍊，瞬間吸引粉絲目光。而此系列將於10月份販售。

▲GUCCI HAHAHA系列。（圖／品牌提供）

▲GUCCI HAHAHA系列。（圖／品牌提供）

▲GUCCI HAHAHA系列。（圖／品牌提供）

▲「GUCCI HA HA HA」系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

GUCCI, Alessandro Michele, Harry Styles, 哈利, 哈哈哈, HA HA HA, 聯名

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