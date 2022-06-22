女星「夢幻婚紗」盤點！朴信惠、孫藝真美如畫　昆凌是現實版童話公主

文／美人圈

很多女孩的夢想就是擁有一場童話般的婚禮，並且在最重要的那一天，穿上完美的婚紗，成為一位最美新娘。還在思考什麼款式的嫁衣適合自己？今天編就帶來明星們「夢幻婚紗」，朴信惠、孫藝真美如畫，昆凌、莉莉柯林斯是童話公主，吳姍儒這套居然是台灣品牌！

女星絕美婚紗款式推薦

1：朴信惠

最近剛晉升幸福人妻、新手媽媽的女神朴信惠，主紗和婚紗照中的禮服均是出自SOYOO BRIDAL！主紗是2022春夏婚嫁系列，朴信惠在儀式中的穿著一襲白紗格外吸睛，以刺繡婚紗為主體，領口上的精緻硬紗貼花相當細緻、動人！穿上婚紗的信惠就像是童話中的公主新娘，集清新、典雅於一身，完全就是最美新娘無誤～

▲朴信惠主紗和婚紗照中的禮服均是出自SOYOO BRIDAL（圖／IG@ssinz7）

2：孫藝真

今年也剛完婚、韓劇中走入現實的夢幻「迫降CP」，婚紗也是相當有看點～孫藝真的這套婚紗來自Vera Wang 2020春夏系列，蕾絲打底外面一層罩紗，非常夢幻！上身部分的抓褶巧妙修飾上身曲線，也能夠展現她完美的肩膀和鎖骨；下身的內層裙擺使用了大量蕾絲刺繡元素，外層裙擺則是白紗，疊加在一起有種若隱若現的美感。

▲孫藝真的這套婚紗來自Vera Wang 2020春夏系列（圖／IG@vast.ent、Vera Wang）

3：吳姍儒

2022的喜事不斷，吳姍儒Sandy今年也與帥老公完成人生大事！而嫁衣則是選擇台灣品牌NICOLE + FELICIA 2022春夏高級訂制白紗，從腰際以輕透層紗堆疊出立體裙廓，高腰的設計顯得比例相當高挑，上半身則以馬甲設計勾勒出完美的胸型，小女人的嫵媚氣息從澎澎裙的烘托下，顯得格外動人！

▲吳姍儒的嫁衣選擇台灣品牌NICOLE + FELICIA 2022春夏高級訂制白紗（圖／IG@sandywis、NICOLE + FELICIA）

4：劉詩詩

劉詩詩的主紗來自法國高訂品牌Carven！由品牌女裝藝術總監親自把關，這件婚紗是將一字領與長袖進行完美結合的典範，從上衣延伸至一字領長袖的部分，點綴手工花卉圖案釘珠和刺繡，並選用了象牙白色法國絲緞面料，搭配夢幻般的雪紡紗裙，彰顯她的清雅、如仙女般不食人間煙火的氣質！介於圓領與一字領之間的船領，隨著鎖骨弧度向肩膀延伸，完美展現出劉詩詩直角肩、天鵝頸。

▲劉詩詩的主紗來自法國高訂品牌Carven（圖／微博@ROSEONLY诺誓、微博@刘诗诗）

5：昆凌

說到女孩們心中的夢幻婚禮，就會聯想到周杰倫與昆凌的童話世紀婚禮吧！除了婚禮等級堪比皇室貴族外，就連婚紗也大有來頭。昆凌所穿的訂製婚紗是來自Mikael D，以純手工刺繡鑲珍珠配以典雅的宮廷式綢緞群身，以及奢華的加長裙擺，就連背後心形鏤空設計也是一大看點，整件婚紗彷彿就像是心目中的夢幻嫁衣！

▲周杰倫與昆凌的童話世紀婚禮。（圖／Youtube＠周杰倫Jay Chou）

6：海莉

小賈斯汀的妻子海莉，在自己的婚禮中，選擇了一字領重工魚尾做主紗，襯托出曼苗身材，以及最為經典的平直一字領，體現出女性的精緻鎖骨線與漂亮的直角肩；復古的蕾絲裝飾後，更能將人們的視線集中在她的臉部和肩頸，完美勾勒她的精緻面容，以及彰顯典雅氣質。此外，還採用了範圍超大的曳地頭紗，更加上「TILL DEATH DO US PART」愛的宣言，象徵兩人至死不渝的愛情。