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輕鬆養成易瘦力！3個飲食細節調整：細嚼、挑食都是變瘦的關鍵

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記者李薇／台北報導　圖／unsplash

夏季開始露胸、露腿，但對很多肉肉的女孩來說，這可是超困難的事情，建議可以透過3個超簡單的生活習慣進行改善，就可以慢慢瘦下來，而且瘦得漂亮又均勻，不需要運動，就可以養成瘦身力，當然要馬上學起來。

▲減肥,瘦身,飲食,。（圖／unsplash）

1.細嚼慢嚥

很多人在肚子餓的時候，都是狼吞虎嚥地吃東西，這樣不僅會讓身體沒辦法消化，沒有細嚼慢嚥，也需要很長的時間，才能讓大腦接收到吃飽的訊息；建議每一口一定都要嚼20到30下，才可以真正把食物咬碎，提高腦袋接收到「飽了」的訊息，避免多餘熱量的攝取。

▲減肥,瘦身,飲食,。（圖／unsplash）

2.對食物的品質跟口味要求高

可以發現，身邊瘦瘦的朋友，通常都對食物的要求很高，像是面對同樣的飯菜，很多人都覺得那就湊合著吃，還是可以全部吃完，但有些人就對這樣的食物沒興趣，寧可餓肚子，也不願意將就進食，從這例子就可以發現，如果對食物的要求越高，進食的總量就會越低，不容易吃多、就不容易變胖，不是要做挑食的人，而是慎選你吃下的食物。

▲減肥,瘦身,飲食,。（圖／unsplash）

3.食物份量的控制

很多人都會使用「限制法」，讓自己少吃一餐，但這沒有很大的毅力，往往都沒辦法成功，因此建議可以換一個心態，就是「食物一直都會在那裡，不急於一時」，然後控制自己的食量，不要吃太多，尤其是在食慾快要失控的時候，更要一遍一遍地提醒自己，久而久之就懂得在飽了的時候，放下筷子，減少攝取的量。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 飲食

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