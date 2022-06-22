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試・開箱／定妝界的「吸油面紙」蜜粉！夏季就靠它們讓底妝牢牢悍在臉上

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記者李薇／台北報導　圖／記者李薇攝、品牌提供

夏季就是需要厲害的持妝單品，才可以讓自己的妝感美麗不斷電一整天，以下就盤點幾款厲害的蜜粉單品，只要擁有它，就可以讓妝容牢牢的固定在臉上，流汗、出油也不害怕脫妝，同時保持乾爽輕透的肌膚妝感。

NARS 裸光幻彩蜜粉餅

▲NARS,make up for ever,bobbi brown,蜜粉,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

NARS旗下最熱銷的「小白餅」推出姐妹款：幻彩蜜粉餅，夢幻黃、霓光粉、氣泡藍3種獨角獸絢麗色調組成，可以幫助修飾肌膚蠟黃，創造出自然光感的肌膚妝效，細膩的粉質一點都不會有卡粉、斑駁的狀況出現，絕對是夏季必備的吸油神器！

MAKE UP FOR EVER ULTRA HD 超進化無瑕微晶蜜粉

▲NARS,make up for ever,bobbi brown,蜜粉,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER旗下最受到歡迎的「輕煙蜜粉」超進化無瑕微晶蜜粉，以細緻的粉質著稱，輕輕一彈，蜜粉就會像是輕煙一樣飄走，在臉上幾乎毫無妝感，透明地將粉底封存在肌膚表面，達到完美的控妝效果。

BOBBI BROWN 羽柔蜜粉餅

▲NARS,make up for ever,bobbi brown,蜜粉,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

輕如羽毛的「羽柔蜜粉餅」擁有細緻的粉體，可以輕鬆修飾肌膚細紋、毛孔凹陷，輕鬆達到磨皮等級的妝感，瞬間吸油不結塊，而且盒狀攜帶方便，外出補妝也可以輕鬆搞定全臉妝容，達到柔焦透潤的妝容效果。

關鍵字：

NARS, make up for ever, bobbi brown, 蜜粉, 彩妝

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