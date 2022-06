試・開箱／定妝界的「吸油面紙」蜜粉！夏季就靠它們讓底妝牢牢悍在臉上

記者李薇/台北報導 圖/記者李薇攝、品牌提供

夏季就是需要厲害的持妝單品,才可以讓自己的妝感美麗不斷電一整天,以下就盤點幾款厲害的蜜粉單品,只要擁有它,就可以讓妝容牢牢的固定在臉上,流汗、出油也不害怕脫妝,同時保持乾爽輕透的肌膚妝感。

NARS 裸光幻彩蜜粉餅

NARS旗下最熱銷的「小白餅」推出姐妹款:幻彩蜜粉餅,夢幻黃、霓光粉、氣泡藍3種獨角獸絢麗色調組成,可以幫助修飾肌膚蠟黃,創造出自然光感的肌膚妝效,細膩的粉質一點都不會有卡粉、斑駁的狀況出現,絕對是夏季必備的吸油神器!

MAKE UP FOR EVER ULTRA HD 超進化無瑕微晶蜜粉

專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER旗下最受到歡迎的「輕煙蜜粉」超進化無瑕微晶蜜粉,以細緻的粉質著稱,輕輕一彈,蜜粉就會像是輕煙一樣飄走,在臉上幾乎毫無妝感,透明地將粉底封存在肌膚表面,達到完美的控妝效果。

BOBBI BROWN 羽柔蜜粉餅

輕如羽毛的「羽柔蜜粉餅」擁有細緻的粉體,可以輕鬆修飾肌膚細紋、毛孔凹陷,輕鬆達到磨皮等級的妝感,瞬間吸油不結塊,而且盒狀攜帶方便,外出補妝也可以輕鬆搞定全臉妝容,達到柔焦透潤的妝容效果。