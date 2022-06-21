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米蘭男裝周／MOSCHINO領口開到肚臍猛男限定！「中空油畫裝」耍性感

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記者鮑璿安／台北報導

性感不光是女性的專利，從米蘭2023春夏男裝周上表現得再確切不過，MOSCHINO創意總監 Jeremy Scott 此次除了將標誌性的油畫風格注入西裝單品中，秀上還出現了各種精妙剪裁，包括領口開到肚臍的深U背心、露骨盆裝，讓人看了神魂顛倒。

▲米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 2023 春夏男裝系列向已故藝術家 Tony Viramontes 致敬。（圖／品牌提供）

MOSCHINO 2023 春夏男裝系列向已故藝術家 Tony Viramontes 致敬，Jeremy Scott提到：「我想給這位傑出的創造者更添一絲光彩，他可能做不到家喻戶曉， 但 Tony Viramontes 絕對是一股強勁的力量。」 將他的作品穿插在服裝中，虛幻的筆觸加上鮮明色彩帶來強烈對比，簡單幾筆構成人臉肖像注入西裝中，可搭配短褲或是長靴演繹。直接將服裝當成畫板，隨意描繪就增添了層次感，相當有表現力。

▲米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲開衩到肚臍的深U背心相當搶眼。（圖／品牌提供）

本季的大膽剪裁更是一大亮點，深V的收腰西裝搭配短褲呈現男士線條，各種露肚的中空裝、開衩到肚臍的深U背心，從百褶裙到圍裙，錐形褲到闊腿褲，混合正裝與休閒的界限，模樣各異。

▲米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝周。（圖／品牌提供）

▲義大利奢華品牌BRUNELLO CUCINELLI發佈 2023 春夏男裝系列。（圖／品牌提供）

義大利奢華品牌BRUNELLO CUCINELLI發佈 2023 春夏男裝系列就是正裝的最佳選擇，主色調選用灰色、 藍色、淺米色，材質上也以輕盈為主軸，T-shirt和馬球衫加以天然紗線製作。鞋款則包括休閒風格的莫卡辛鞋，也涵蓋了拼色滑板風格的運動鞋，滿足多場合需求。

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關鍵字：

米蘭男裝周, MOSCHINO, BRUNELLO CUCINELLI, 2023春夏

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