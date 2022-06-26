全台獨特又超吸睛的冰品大集合　彩色粉粿、蝶豆花這個夏天吃好吃滿

圖、文／MENU美食誌

炎炎夏日即將來襲！全台沁涼又獨具特色的冰品大集合，這個夏天就是要吃好吃滿！就讓沁涼的冰暢快你的身心！

CHAUP!轉角冰

台北市文山區

隱藏在巷弄裡且外表超吸睛的冰品在這裡！除了有達15種口味可以選擇外，還可以自己選擇要單色或雙色，配料也十分豐富！

▲CHAUP!轉角冰（圖／美食客老資男貳參事提供）

南泉冰菓室

台南市安平區

位於台南市安平區的冰品店，冰品種類多且空間帶有復古感，好拍又好玩！必吃夏日限定的芒果系列，讓酸甜滋味帶走煩人的熱意！

▲南泉冰菓室（圖／美食客丁丁提供）

金雞母JINGIMOO 甜品

台北市中正區

冰品設計得相當精細且具有巧思，像是以客家擂茶為主體的秋霜擂茶紅豆冰，或是夏季招牌的微醺梅都非常美味！

▲金雞母JINGIMOO 甜品（圖／美食客huihui提供）

RIGHT ICE CREAM 來特冰淇淋

台北市松山區

夏季才會回歸的彩色粉粿冰，顏色是老闆堅持取自天然食材，絕對不含化學成分，粉粿的彈牙口感配上底層帶有濃度甜味的黑糖冰與桂圓，搭配起來相當剛好！

▲RIGHT ICE CREAM 來特冰淇淋（圖／美食客Kelly吃貨日常提供）

花毛 かき氷喫茶

台中市東區

由老屋改建，店家以自製果醬，結合當季水果再搭配醃果漬物、發酵食材加入刨冰中，讓口味不僅相當的獨特，冰品也十分美麗。

▲花毛 かき氷喫茶（圖／美食客Abby提供）

老。樣子

桃園市大園區

在機場附近由老房子改造的文青咖啡廳，推薦由蝶豆花染成的花火節盛典，整體很有日式慶典的感覺，冰裡面有滿滿的料，吃起來帶點水蜜桃的滋味，非常清爽！

▲老。樣子（圖／美食客ㄚ涓提供）



防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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