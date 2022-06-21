沛納海聽到錶迷心聲推44毫米潛水錶　綠色陶瓷圈款人氣爆棚

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）近幾年潛水錶主力尺寸落在錶徑42毫米與47毫米，收到不少錶迷期望44毫米尺寸回歸的心聲，今年終於盼到了，而且陣容華麗，一字排開7只Submersibe潛水錶供選擇，目前人氣最高的款式為首次搭配拋光陶瓷錶圈的Submersible QuarantaQuattro eSteel™ Verde Smeraldo專業潛水腕錶44 毫米，綠色漸層錶盤搭配再生PET材質綠色錶帶，正是最夯的色調。

▲沛納海專賣店限定的Submersible QuarantaQuattro eSteel™ Verde Smeraldo專業潛水腕錶44 毫米，341,000元。（圖／Panerai提供，以下同）

▲沛納海Submersible QuarantaQuattro Carbotech™ Blu Abisso專業潛水腕錶44毫米，540,000元。

搭配拋光陶瓷錶圈的Submersible 44毫米專業潛水錶，分別有綠色、碳灰色與藍色3款，均採用環保再生eSteel™材質，其化學性質、物理結構和耐腐蝕性都媲美精鋼；Submersible QuarantaQuattro潛水錶也有3種款式，分別為黑或白面精鋼款以藍面的Carbotech™碳纖維材質。

▲限量1,500只沛納海Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa專業潛水腕錶44 毫米，289,000元。

相同尺寸也推出限量1500只的Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa專業潛水腕錶，沛納海擔任義大利Luna Rossa船隊贊助商，因此選用船隊的藍、白與紅色調打造腕錶，一系列44毫米Submersible潛水錶均搭載3日動力儲存的P.900自動上鍊機芯，具時、分、小秒與日期顯示，細看日期窗已從傳統直角改為斜切面設計。

▲雅典潛水系列世界環球帆船賽腕錶，314,100元。（圖／雅典錶提供）

與海洋淵源深厚的雅典錶（Ulysse Nardin），則攜手世界環球帆船賽（The Ocean Race）推出潛水系列世界環球帆船賽腕錶，融合環保理念，採用回收廢棄漁網製錶，錶殼所用的精鋼至少有80%為回收材質，錶殼側面和背面則包含40%的Carbonium®碳正離子材料與漁網加工製成的60%Nylo®聚醯胺材料，而錶帶則完全由回收漁網製成，為永續發展盡一份心力。

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