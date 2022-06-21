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新竹人買精品不手軟　遠百竹北GUCCI登全台坪效冠軍

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▲精品,GUCCI,板橋大遠百。（圖／記者蔡惠如攝）

▲GUCCI進駐遠百竹北民眾很買單，此為示意圖非新竹店。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情年民眾無法出國，在台灣精品業績大爆發，遠百竹北今年一月對外開幕，引進GUCCI、LOEWE等精品，從開幕後幾乎日日排出長龍，遠百表示，GUCCI該店目前登上全台坪效冠軍，開幕半年就做到原訂一年的業績，預計明年將擴大一倍，引進更多品類讓新竹貴婦購買。

遠百竹北今年一月對外見客，開幕熱潮延續到農曆年後，即便台灣從4月疫情方針朝向與病毒共存，確診數暴增導致逛街人潮大減，影響百貨母親節檔期業績，遠百竹北開幕至今整體業績仍達29億元，隨疫情高峰陸續挺過，5月底人潮開始回流，預計今年目標業績53億可輕鬆達成。

▲遠百竹北試營運。（圖／遠百提供、饗賓提供、翻攝遠百竹北官方粉絲團）

▲遠百竹北試營運排出超長人龍等進場。（圖／翻攝遠百竹北官方粉絲團）

而以往業界傳言「精品在新竹不受青睞」的情況也似乎有改變，遠百竹北首波進駐的精品GUCCI、BURBERRY，以及今年3月正式進駐的LOEWE業績均有亮眼表現，GUCCI竹北店甚至登上全台坪效王，有時候開店沒多久就出現排隊人潮，預計在明年將擴大店型，從現有40坪加大為80坪，商品品項預計也將從目前的包包、增加更多如配件跟服飾等。

竹北區域目前是最熱門的消費市場之一，除遠百竹北外，由豐邑建設打造的近1.6萬坪FUNLIFE豐生活購物中心，也將在2023年第四季對外開幕，其面積約是遠百竹北的60%，主打美式舊金山都會風融合其他歐洲地區風格，主打新型態超市、親子互動、電影院與主題餐廳，向竹北的年輕小家庭們招手。

▲豐生活購物中心,竹北。（圖／業者提供）

▲豐生活購物中心。（圖／業者提供）

此外，遠百也針對竹北店斜對面的新竹體育園區BOT案正在爭取中，打算透過空中走廊連接遠百竹北，增加運動娛樂設施的規劃，成為全客層的娛樂購物場地，預計今年底規劃情況就能更明朗。

關鍵字：

遠百竹北, 竹科, 新竹縣, 遠東新世紀, 竹北遠百, 搶先看, 精品, GUCCI

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