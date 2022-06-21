fb ig video ETtoday search mobile

迪麗熱巴出遊私服撞衫Krystal　「外套就是不穿好」小心機贏了

>

記者王則絲／台北報導

大陸女星迪麗熱巴日前利用工作忙碌之餘出外蹓躂，來到成都走走，褪去華麗裝扮，私下她最愛休閒舒適的穿搭，這天迪麗熱巴穿著一件酪梨綠色的外套，被眼尖網友發現與韓女星Krystal（鄭秀晶）撞衫了，只不過迪麗熱巴就是「外套不穿好」，頻頻露出勾人直角肩，成了更吸睛的小心機。

▲迪麗熱巴、Krystal撞衫 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴、Krystal撞衫 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴近期穿搭出遊照。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴近期可忙了，先前參加直播活動造型又登熱搜，而平時的她當然也不是時刻都穿大禮服，私下喜歡舒適、街頭風格的穿搭。日前迪麗熱巴在都江堰走走逛逛拍照，她身穿白色小背心配格紋牛仔褲，比例看起來極為修長，並背著LOUIS VUITTON的圓筒小包，戴著鴨舌帽低調行動，而她身上的The Open Product酪梨綠色小外套，被發現Krystal也曾穿過。

▲迪麗熱巴、Krystal撞衫 。（圖／翻攝自微博）

▲Krystal在去年就穿上同款外套。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）

Krystal早在去年夏天時就曾穿過這款外套，她搭配的是同色系的貼身洋裝，且其實，女星趙麗穎也曾在節目上穿過同款，可見在女星們之間非常受歡迎。不過在迪麗熱巴拍的美照裡可以發現，她就是每一張都「外套不穿好」，頻頻露出直角美肩，散發一種率性、慵懶的氛圍魅力，成為這次撞衫略勝一籌的關鍵小心機。

▲迪麗熱巴、Krystal撞衫 。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎也曾在節目上穿過同件外套。（圖／翻攝自微博）

►迪麗熱巴化身「仙氣白天鵝」！　花苞裙內極致鎖骨線條超逼人

►朱智勛踩超夯DIOR拖鞋化身帶貨王　霸氣登封40歲一樣帥

關鍵字：

迪麗熱巴, Krystal, 撞衫, 趙麗穎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

湯姆克魯斯明年就要60歲！起床後足足花30分鐘保養　大量運動維持體態

湯姆克魯斯明年就要60歲！起床後足足花30分鐘保養　大量運動維持體態

第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」

第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」

星巴克6／20起連兩天買一送一　5大連鎖咖啡優惠總整理

星巴克6／20起連兩天買一送一　5大連鎖咖啡優惠總整理

IU整個人凹成「V」字洩嫩白雙腿！　高難度姿勢誘惑指數破表 安格斯12星座一周運勢6／20-6／26　牡羊新的考驗來臨、天蠍容易走心 不想再曖昧下去了！　5招讓對方表態 王心凌黑裝香奈兒包成亮點　潔西卡迷人直角肩對決 洗臉3大NG行為　小心皺紋、斑點全都來 亂擦沒用！「有效防曬」5關鍵　皮膚科醫師：防曬有正確塗抹方式 照顧自己、不揮霍健康！30歲後該懂的「5個人生道理」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面