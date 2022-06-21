迪麗熱巴出遊私服撞衫Krystal　「外套就是不穿好」小心機贏了

記者王則絲／台北報導

大陸女星迪麗熱巴日前利用工作忙碌之餘出外蹓躂，來到成都走走，褪去華麗裝扮，私下她最愛休閒舒適的穿搭，這天迪麗熱巴穿著一件酪梨綠色的外套，被眼尖網友發現與韓女星Krystal（鄭秀晶）撞衫了，只不過迪麗熱巴就是「外套不穿好」，頻頻露出勾人直角肩，成了更吸睛的小心機。

▲迪麗熱巴近期穿搭出遊照。（圖／翻攝自微博）



迪麗熱巴近期可忙了，先前參加直播活動造型又登熱搜，而平時的她當然也不是時刻都穿大禮服，私下喜歡舒適、街頭風格的穿搭。日前迪麗熱巴在都江堰走走逛逛拍照，她身穿白色小背心配格紋牛仔褲，比例看起來極為修長，並背著LOUIS VUITTON的圓筒小包，戴著鴨舌帽低調行動，而她身上的The Open Product酪梨綠色小外套，被發現Krystal也曾穿過。

▲Krystal在去年就穿上同款外套。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）



Krystal早在去年夏天時就曾穿過這款外套，她搭配的是同色系的貼身洋裝，且其實，女星趙麗穎也曾在節目上穿過同款，可見在女星們之間非常受歡迎。不過在迪麗熱巴拍的美照裡可以發現，她就是每一張都「外套不穿好」，頻頻露出直角美肩，散發一種率性、慵懶的氛圍魅力，成為這次撞衫略勝一籌的關鍵小心機。

▲趙麗穎也曾在節目上穿過同件外套。（圖／翻攝自微博）



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