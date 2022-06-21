百貨加碼年中慶追業績　遠百5500回饋550　環球運動休閒5折起

▲新北板橋大遠百推出年中慶，6／23至8／9期間APP會員當日消費滿550元可參加5萬元商品券抽獎。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／新北報導

隨確診人數將邁入400萬人大關，台民眾愈發習慣與病毒共存，百貨人潮也從5月底起逐漸回流，商場因疫情高峯期被影響的母親節業績，也即將在下半年啟動優惠全力追趕，遠百針對今年邁入第55週年，以「55」作為關鍵字祭出去年未有的年中慶優惠，環球購物中心則結合線上線下，推出最多12%回饋的優惠吸客，宏匯廣場則有「城市靜動感」檔期，消費滿3,000元就可享回饋。

隨確診總人數緩步下降，逛街民眾也逐漸回流，上週末台北市信義區人潮已達今年未爆發疫情的8、9成水準，部分餐飲週末也回復正常訂位，百貨賣場也陸續釋放年中優惠準備強化下半年業績表現。

遠百從6／23至7／4期間，祭出年中慶優惠，百貨服飾當日累計滿5,500元送550元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿1萬元送1,000元，此外板橋大遠百於服飾名品再加碼100元指定主題餐廳抵用券，而指定主題餐廳也有當日單筆滿2000元送200元的滿額回饋。

▲LONGCHAMP Brioche Eponge 鍊帶錢包，五五歡慶價15,500元。（圖／板橋大遠百提供）

▲萬寶龍大師傑作系列 Neo 公事包，五五歡慶價55,600元。（圖／板橋大遠百提供）

環球購物中心的「環球Online」線上購物，也從即起至6／24推「年中感謝祭」，共有10種滿額折價券，並針對五大品類推出下殺4折起的單品優惠，包括小家電、3C、家庭娛樂、美妝保養、健康器材等，共計有上千個品項。

另外觀察到運動系服飾配件、健康器材持續熱銷，業績成長超過10%，Global Mall集結超過20個運動休閒品牌包括THE North Face、adidas、Nike、SKECHERS、ROXY、喬山、輝葉等5折起，即起至6／29使用街口支付，單筆滿688元送80元電子商品禮券，回饋率最高達12%，比去年的10%還要更高。

▲Global Mall新北中和推「adidas Originals」NITEBALL經典男鞋，原價3,861元，會員獨享3,217元。（圖／環球購物中心提供）

新莊宏匯廣場則看好夏季商品消費潛勢，從6／17至7／6推出「城市靜動感」檔期，當日全館百貨服飾累計滿3,000元送200元（4樓除外）。而針對4樓新改裝，引進35家全新概念店，包括120坪具備慢跑、重訓、籃球、JORDAN等全系列商品線的NIKE大店，以及9大運動品牌，另導入Garmin新櫃及Jabra全新體驗店，也在7／6前，於４樓指定專櫃當日單筆滿1,000贈100，累計滿3,000元贈300元，累計滿6,000元贈茶籽堂禮盒；運動區單筆滿2,500贈VR ZONE單項遊戲體驗券；男裝、高爾夫、戶外區單筆滿6,000元贈200元。

▲宏匯廣場4樓改裝重新開幕，引進NIKE大店、Jabra等特色店型。（圖／宏匯廣場提供）