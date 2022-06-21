fb ig video ETtoday search mobile

板橋大遠百美食進補　初魚鐵板燒、乾杯雙品牌、了凡油雞7月起到位

>

▲初魚鮨／初魚鐵板燒插旗宏匯廣場。（圖／記者黃士原攝）

▲初魚鐵板燒插旗板橋大遠百，預計10月對外開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者蔡惠如／新北報導

雖疫情衝擊餐飲成為重災區，但隨著確診人數緩降，餐飲也逐漸慢慢回穩，百貨佈局仍持續，新北百貨近期美食大爆發，近年火紅的初魚在半年內一口氣開2間店落腳新北，最新一間將在10月於板橋大遠百開幕，此外乾杯、黑毛屋雙品牌也將在年底前進駐，添好運、了凡最新概念雙店型，也將於7／10在B1開幕迎客。

▲乾杯集團首家火烤兩吃　黑毛屋台中市政店開幕再推9折優惠。（圖／乾杯提供）

▲乾杯集團旗下黑毛屋與乾杯雙品牌店型也將在年底開張。（圖／乾杯提供）

新北地區近期美食話題不斷，繼初魚雙品牌進駐宏匯廣場，成為該餐飲品牌坪效最高店之後，新北二店也選定板橋大遠百，以鐵板燒方式進駐，約40坪空間可提供30個座位，客單價平均約可到2,000元左右，而乾杯與黑毛屋雙品牌，也將進駐板橋大遠百11樓獨立空間，預計年底前就會到位，地下一樓原添好運櫃位，也正在進行改裝，預計7／10將開幕添好運／了凡雞飯的雙品牌概念店，提供給民眾新選擇。

▲了凡_國家級邊緣人優惠油雞買一送一。（圖／和億生活提供）

▲了凡油雞。（圖／和億生活提供）

環球購物中心中和店6月起館內「22:02火鍋。樂活」，也升級為吃到飽型態，價格從每人488元至788元，提供3款方案，最高等級有兩款和牛可吃到飽，近期也進行3樓改裝，主打親子共享體驗，品牌數從5家增加到12家，新添親子烘焙、創意手作區等。

而環球南港車站、桃園A8及屏東市鎖定餐飲改裝，屏東市「勝博殿」屏東首店預計暑假期間登場；南港車站近期則有異國料理的「想想咖哩」、「峇峇正宗南洋料理」、「品聚香」開幕；桃園A8則推出「星馬快餐」桃園首店。

▲忠青商行台北101店10/25開幕，招牌好蝦蛋飯，忠青炸排骨。（圖／緯豆集團提供）

▲忠青商行進駐宏匯廣場。（圖／緯豆集團提供）

新莊宏匯廣場6月迎來初魚之外，乾杯燒肉與黑毛屋也將在7月到位，此外文青台式小吃「忠青商行」也將在9月進駐。

關鍵字：

板橋大遠百, 美食, 餐飲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

湯姆克魯斯明年就要60歲！起床後足足花30分鐘保養　大量運動維持體態

湯姆克魯斯明年就要60歲！起床後足足花30分鐘保養　大量運動維持體態

第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」

第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」

星巴克6／20起連兩天買一送一　5大連鎖咖啡優惠總整理

星巴克6／20起連兩天買一送一　5大連鎖咖啡優惠總整理

IU整個人凹成「V」字洩嫩白雙腿！　高難度姿勢誘惑指數破表 安格斯12星座一周運勢6／20-6／26　牡羊新的考驗來臨、天蠍容易走心 不想再曖昧下去了！　5招讓對方表態 王心凌黑裝香奈兒包成亮點　潔西卡迷人直角肩對決 洗臉3大NG行為　小心皺紋、斑點全都來 亂擦沒用！「有效防曬」5關鍵　皮膚科醫師：防曬有正確塗抹方式 照顧自己、不揮霍健康！30歲後該懂的「5個人生道理」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面