板橋大遠百美食進補　初魚鐵板燒、乾杯雙品牌、了凡油雞7月起到位

▲初魚鐵板燒插旗板橋大遠百，預計10月對外開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者蔡惠如／新北報導

雖疫情衝擊餐飲成為重災區，但隨著確診人數緩降，餐飲也逐漸慢慢回穩，百貨佈局仍持續，新北百貨近期美食大爆發，近年火紅的初魚在半年內一口氣開2間店落腳新北，最新一間將在10月於板橋大遠百開幕，此外乾杯、黑毛屋雙品牌也將在年底前進駐，添好運、了凡最新概念雙店型，也將於7／10在B1開幕迎客。

▲乾杯集團旗下黑毛屋與乾杯雙品牌店型也將在年底開張。（圖／乾杯提供）

新北地區近期美食話題不斷，繼初魚雙品牌進駐宏匯廣場，成為該餐飲品牌坪效最高店之後，新北二店也選定板橋大遠百，以鐵板燒方式進駐，約40坪空間可提供30個座位，客單價平均約可到2,000元左右，而乾杯與黑毛屋雙品牌，也將進駐板橋大遠百11樓獨立空間，預計年底前就會到位，地下一樓原添好運櫃位，也正在進行改裝，預計7／10將開幕添好運／了凡雞飯的雙品牌概念店，提供給民眾新選擇。

▲了凡油雞。（圖／和億生活提供）

環球購物中心中和店6月起館內「22:02火鍋。樂活」，也升級為吃到飽型態，價格從每人488元至788元，提供3款方案，最高等級有兩款和牛可吃到飽，近期也進行3樓改裝，主打親子共享體驗，品牌數從5家增加到12家，新添親子烘焙、創意手作區等。

而環球南港車站、桃園A8及屏東市鎖定餐飲改裝，屏東市「勝博殿」屏東首店預計暑假期間登場；南港車站近期則有異國料理的「想想咖哩」、「峇峇正宗南洋料理」、「品聚香」開幕；桃園A8則推出「星馬快餐」桃園首店。

▲忠青商行進駐宏匯廣場。（圖／緯豆集團提供）

新莊宏匯廣場6月迎來初魚之外，乾杯燒肉與黑毛屋也將在7月到位，此外文青台式小吃「忠青商行」也將在9月進駐。