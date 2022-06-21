fb ig video ETtoday search mobile

粗糙手感覺老10歲　5件事簡單做讓手回春

>

▲手,手掌,手部。（圖／unsplash）

▲手部皮膚也需要好好保養。（圖／取自pixabay、unsplash，以下同）

編輯／借借

有時我們太常把重點放在臉部，忽略了手部保養，其實雙手有時也會洩漏真實年齡，甚至讓我們外觀年齡被判斷得更老，只要養成這5個好習慣，其實手部的青春比我們想像中容易維持。

正確洗手
其實肥皂會讓手的肌膚乾燥，除非必要，不然不要使用清潔力強的殺菌皂，選擇有滋潤功效的洗手皂會更好，若現在你使用的手部清潔品會在洗完手讓你感覺很乾，就應該更換洗手皂，此外避免用45度C以上的熱水洗手，會讓肌膚更舒服不易老化。

▲手部皮膚保養。（圖／取自pixabay）

▲清潔力太強的洗手皂，其實不用每次都使用。

善用手套
當手要接觸化學清潔劑時，建議還是戴上手套吧，雖然你可能會覺得麻煩，或是觸感不同讓你感覺困擾，但長期下來累積的化學清潔劑傷害，仍然會對手部皮膚造成影響，讓你多條細紋或變得乾燥。

▲手部皮膚保養。（圖／取自pixabay）

▲使用化學清潔品清掃，最好還是戴上手套。

使用乳液
無論你的皮質屬乾性或油性，最好每天至少擦2次護手乳，適度的滋潤皮膚，會讓你的手部避免太過乾燥，同時也會呈現光澤。

▲Her和她護手。（圖／公關照）定期去角質
建議每周為的你雙手去一次角質，這樣會讓皮膚更加光澤，除此之外它的去角質程序也比臉部方便多了，去完角質別忘記上點乳液來滋潤手部。

▲手部皮膚保養。（圖／取自pixabay）

▲使用去角質皂或霜來定期去角質，讓手部皮膚能更明亮。

記得防曬
手部最顯老的狀況就是有黑斑，而黑斑出現的最大原因，就是防曬做得不夠，尤其手部肌膚是最容易暴露在外，更要有防曬的觀念，若手部皮膚偏黑，建議可使用柑橘類來做個快速手膜，用檸檬汁、牛奶與蜂蜜各1匙混和，敷在手上過一陣子再洗淨即可。

▲手,手指,手部,雙手。（圖／unsplash）

▲不僅臉，手也要記得防曬。

關鍵字：

手部保養, 身體保養,

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

湯姆克魯斯明年就要60歲！起床後足足花30分鐘保養　大量運動維持體態

湯姆克魯斯明年就要60歲！起床後足足花30分鐘保養　大量運動維持體態

第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」

第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」

星巴克6／20起連兩天買一送一　5大連鎖咖啡優惠總整理

星巴克6／20起連兩天買一送一　5大連鎖咖啡優惠總整理

IU整個人凹成「V」字洩嫩白雙腿！　高難度姿勢誘惑指數破表 不想再曖昧下去了！　5招讓對方表態 安格斯12星座一周運勢6／20-6／26　牡羊新的考驗來臨、天蠍容易走心 洗臉3大NG行為　小心皺紋、斑點全都來 王心凌黑裝香奈兒包成亮點　潔西卡迷人直角肩對決 亂擦沒用！「有效防曬」5關鍵　皮膚科醫師：防曬有正確塗抹方式 照顧自己、不揮霍健康！30歲後該懂的「5個人生道理」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面