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糖果色餐瓷好浮誇！　杯蓋點綴施華洛世奇水晶閃爆

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▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇創意總監Giovanna Engelbert操刀設計Swarovski x Rosenthal Signum系列餐瓷。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

自從義大利時尚顧問身兼網紅的Giovanna Engelbert出任奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）創意總監後，不僅飾品設計展現大膽、時髦的嶄新風格，也跨足新領域，與德國名瓷品牌羅森泰（Rosenthal）聯手打造品牌第一個餐具系列，於米蘭設計周期間以茶會形式發表，只見綠色、粉紅色、黃色和藍色精美帳篷下擺設相同糖果色系的餐具與首飾，一場富誇童話風格下午茶就此展開，迷倒「同色控」，台灣預計七月上市。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲粉紅色系的Swarovski x Rosenthal Signum系列餐具，品牌八角形符號貫穿此系列。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲明亮的黃色系Swarovski x Rosenthal Signum系列餐具。

施華洛世奇與羅森泰合作的Signum系列，品項包括茶具組、濃縮咖啡杯組和全套餐具組合，將首飾標誌性的八角形符號作為瓷器的主要圖案，並手繪金色裝飾邊框，有蓋子的餐瓷頂端裝飾施華洛世奇切割水晶，更添華麗感，完整系列有綠色可供選擇，精選單品則有粉紅色、黃色或藍色款式，除了可使用同色全套餐具，亦可混搭出自我的餐桌風格。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲藍色調的Swarovski x Rosenthal Signum系列餐具。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲綠色調的Swarovski x Rosenthal Signum系列餐具，蓋子上綴有施華洛世奇切割水晶。

丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）的生活精品則以北歐簡約風格吸引目光，無論是玻璃水瓶、花瓶、燭台、水果盤或醒酒器，一件好質感的設計就能為居家空間增添優雅氣息，今年更為講求環保的品味人士推出SKY系列環保冷水壺，由法國設計師奧瑞利安巴巴利（Aurélien Barbry）操刀創作出絕美線條，共有鏡面拋光不鏽鋼材質與4款討喜色調款式。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲喬治傑生居家用品設計感迷人，此為新款BERNADOTTE玻璃水瓶，2,300元。（圖／喬治傑生提供）

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲喬治傑生花瓶旁放清新粉色的SKY天空系列隨身冷水瓶1,200元。

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關鍵字：

Georg Jensen, 喬治傑生, 施華洛世奇, Swarovski

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