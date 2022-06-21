香蕉也入榜！營養師曝「抗腦霧食物」，頭腦壯壯不健忘

▲現代人腦霧現象越來越嚴重。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌且壓力大，常會出現健忘或是注意力不集中的狀況，而近來也有報導指出，新冠肺炎確診康復後，也有這種腦霧現象，營養師余朱青分享，這時候可多補充對頭腦好的食物，讓大腦運作更好。

營養師余朱青指出，大腦的能量來源是葡萄糖，而腦部組織、促進腦部發達所需要的是蛋白質及脂質。所以建議多吃一些可以幫助大腦神經傳遞順利的健腦食物。

舉例來說，雞蛋富含維生素B12，若缺乏維生素B12，可能會有記憶衰退的情況，B12是人體製造神經傳導物質的輔助酵素，而蛋黃中含有卵磷脂 ，也可以幫助增強記憶力。

而燕麥在營養學界被稱為「大腦的糧食」，富含維生素B、E和鉀、鋅等礦物質，有助於空間記憶和認知，而向是台灣盛產的香蕉對大腦也有益處，因大腦的能量來源是葡萄糖，而我們吃進碳水化合物就會被分解成葡萄糖。

▲台灣盛產的香蕉對大腦也有益。

因為香蕉能提供碳水化合物，且是釋放葡萄糖的速度較為緩慢，不會造成血糖起伏過大，所以大腦的表現就會較穩定。因此減脂也不要完全禁止吃碳水化合物，因為這個對大腦很重要。

還有莓果類，像是草莓、藍莓、蔓越莓等，富含抗氧化物，有助減少自由基的破壞，延緩老化，而且莓果類大多也含豐富維生素C。腦細胞在合成有關記憶力的神經傳導物質乙醯膽鹼時，也需要維生素C的參與。

其他綠色蔬菜、富含不飽和脂肪酸的魚，都對大腦能健康運作很有幫助喔，余朱清最後也提醒，除了多吃一些以上食物以外，維持良好作息，才能讓身體和大腦運動平衡。

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）