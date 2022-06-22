fb ig video ETtoday search mobile

YG彩妝師教6種臉型「有效修容法」　修對立馬瘦小臉還減齡

>

▲▼YG彩妝師教6種臉型修容方法 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲修容修得好，能修飾臉型讓輪廓更立體。（圖／翻攝IG @hongsuzu）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

修容修得好，不僅能修飾臉型輪廓，還能讓五官顯得更精緻立體，一秒瘦小臉，甚至還能減少疲態感，擁有減齡效果，但每個人臉型不同，到底該怎麼修才對？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就針對6種不同臉型分享各自的修容提亮重點，教你修出立體小臉，讓妝感更精緻。

＃面部凹陷

像是太陽穴凹陷、面中凹陷等面部凹陷的臉型，會讓人產生疲態、更顯老，建議利用修容增加鼻子的立體度，其餘修容輕掃顴骨和下頜角，重點放在面中提亮上，利用啞光打亮產品提亮淚溝、面中、法令紋等處，讓臉中三角區澎起來，達到減齡效果。

＃方圓臉

有額頭大且方、顴骨較寬、下巴方且圓等特徵的方圓臉，從正面看輪廓線條圓潤，側面看下頜角明顯。修容時要修窄臉部輪廓，並用高光提亮凹陷的太陽穴，眼下三角區域和鼻梁也適度提亮，這樣面中就不會顯得太平太寬。

＃方臉

額頭大而方、顴骨較寬、下頜骨較方且大的方臉充滿稜角感，外輪廓線條不夠柔和，所以修容時要著重修外輪廓，將寬的地方向內收窄，同時提亮面中，將視覺重心轉移到面中。

＃菱形臉

額頭窄、顴骨寬且下巴窄的菱形臉，顴骨突出，容易顯老顯兇，修容時要著重修飾顴骨，並用高光提亮凹陷的太陽穴和下巴，從視覺上收窄顴骨、突出太陽穴，讓臉部線條更柔和。

＃圓臉

額頭窄、顴骨寬、下巴短的圓臉，總體輪廓偏頓感，額頭要適當修飾、顴骨下方微微帶過，從視覺上增加立體感，拉長臉型減少肉感，下巴則是兩側修容、中間提亮，塑造V形下巴。

＃長臉

臉部中庭偏長的長臉，在視覺上面部過長，修容建議打在鼻子山根和鼻頭下方，不要份強調鼻梁，同時修飾髮際線和下巴，從視覺上縮短臉型，增加幼態感。

▲▼YG彩妝師教6種臉型修容方法。（圖／品牌提供）

▲香緹卡 綠漾波光絢采眼頰霜，NT$3,100。

專為夏日打造的眼頰霜，可為眼睛和雙頰打造煥發健康氣息的玫瑰金妝感，能打造更立體的臉部線條，打造讓五官更集中的修容效果，呈現夏日暖色調妝感。

▲▼YG彩妝師教6種臉型修容方法。（圖／品牌提供）

▲1028 輪廓羨修容餅，NT$350。

一盤三色、能打造輪廓線、鼻影、髮際線的輪廓羨修容餅，霜製純霧柔色粉質，柔和好暈染，新手也能輕鬆刷出完美輪廓線，今年推出專為白皙冷調肌調配的新色選「淺褐色」。

▲▼YG彩妝師教6種臉型修容方法。（圖／品牌提供）

▲ILIA 輕裸悸動多功能彩盤，NT$1,350。

含有6款實用色系，一盤同時具備眼影、矯色、腮紅、唇彩、修容、打亮等6大功能，添加乳油木果油、酪梨油、甜橙果皮蠟等純淨成分的滑順膏狀質地，輕抹即可貼合肌底，顯現自然妝效。  

►韓妞都在做的「頭髮護理」2大秘訣！頭皮3點穴位按摩很重要

►痘痘冒不停？皮膚科醫師教「養成不長痘體質」7大秘訣

關鍵字：

彩妝, 美妝, 化妝, 修容, 提亮, 打亮, 技巧, 彩妝師, 化妝師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在

容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在

「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交

「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交

湯姆克魯斯明年就要60歲！起床後足足花30分鐘保養　大量運動維持體態

湯姆克魯斯明年就要60歲！起床後足足花30分鐘保養　大量運動維持體態

迪麗熱巴出遊私服撞衫Krystal　「外套就是不穿好」小心機贏了 告別出油扁塌！夏季必備4款髮品，讓你回復雲朵蓬鬆感 不想再曖昧下去了！　5招讓對方表態 2022下半年可能舊情復燃的3大星座！Top 2宿命型舊愛對你念念不忘 最難被算計的3大星座！Top 1超有危機意識，覺得所有人都會弄他們 第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」 玄彬長腿鏡頭快塞不下！　九分褲搭「新歡白底鞋」露一截迷人線條

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面