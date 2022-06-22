YG彩妝師教6種臉型「有效修容法」　修對立馬瘦小臉還減齡

▲修容修得好，能修飾臉型讓輪廓更立體。（圖／翻攝IG @hongsuzu）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

修容修得好，不僅能修飾臉型輪廓，還能讓五官顯得更精緻立體，一秒瘦小臉，甚至還能減少疲態感，擁有減齡效果，但每個人臉型不同，到底該怎麼修才對？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就針對6種不同臉型分享各自的修容提亮重點，教你修出立體小臉，讓妝感更精緻。

＃面部凹陷



像是太陽穴凹陷、面中凹陷等面部凹陷的臉型，會讓人產生疲態、更顯老，建議利用修容增加鼻子的立體度，其餘修容輕掃顴骨和下頜角，重點放在面中提亮上，利用啞光打亮產品提亮淚溝、面中、法令紋等處，讓臉中三角區澎起來，達到減齡效果。

＃方圓臉



有額頭大且方、顴骨較寬、下巴方且圓等特徵的方圓臉，從正面看輪廓線條圓潤，側面看下頜角明顯。修容時要修窄臉部輪廓，並用高光提亮凹陷的太陽穴，眼下三角區域和鼻梁也適度提亮，這樣面中就不會顯得太平太寬。

＃方臉



額頭大而方、顴骨較寬、下頜骨較方且大的方臉充滿稜角感，外輪廓線條不夠柔和，所以修容時要著重修外輪廓，將寬的地方向內收窄，同時提亮面中，將視覺重心轉移到面中。

＃菱形臉



額頭窄、顴骨寬且下巴窄的菱形臉，顴骨突出，容易顯老顯兇，修容時要著重修飾顴骨，並用高光提亮凹陷的太陽穴和下巴，從視覺上收窄顴骨、突出太陽穴，讓臉部線條更柔和。

＃圓臉



額頭窄、顴骨寬、下巴短的圓臉，總體輪廓偏頓感，額頭要適當修飾、顴骨下方微微帶過，從視覺上增加立體感，拉長臉型減少肉感，下巴則是兩側修容、中間提亮，塑造V形下巴。

＃長臉



臉部中庭偏長的長臉，在視覺上面部過長，修容建議打在鼻子山根和鼻頭下方，不要份強調鼻梁，同時修飾髮際線和下巴，從視覺上縮短臉型，增加幼態感。

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