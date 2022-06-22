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你的眼睛沒問題！「模糊小鴨」托特包推特爆紅　背上街回頭率100%

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記者王則絲／綜合報導

在由3C產品構築的現代生活中，近視是大多數人的通病，只要透過佩戴眼鏡、隱形眼鏡就能看清楚了，不過在明明戴著眼鏡的情況下，卻看到模糊不清的東西時，你會有什麼反應呢？最近日本推特上一款「模糊小鴨」托特包爆紅，有網友背出門購物時被店員直直盯著瞧，以為是自己眼花了，但其實上頭的圖案本身就是模糊的，你的眼睛沒問題！

▲模糊小鴨。（圖／翻攝自推特）

▲模糊小鴨。（圖／翻攝自推特）

▲日本推特上一款「模糊小鴨」托特包爆紅。（圖／翻攝自推特）

推特上有名網友分享，有天去便利商店買東西時，被店員小姐一直盯著手上的提袋，原來這個托特包上面的圖案是一隻「模糊小鴨」，就像上了一層霧化濾鏡、或是拿掉眼鏡時一樣，讓人有種眼睛看不清楚的錯覺。

這隻「看不清的小鴨」（見にくいアヒルの子）圖案為插畫家@usagitonekosuke繪製，再由@ekot_ROBOT製作成周邊，於電商網站minne上販售。這款「模糊小鴨」托特包近日在推特上大爆紅，可愛幽默之外，也有些整人的惡趣在，許多網友購入之後也分享在外出時被注視的經驗，走在街上路人回頭率可說是100％！絕對會讓人想要看得「更清楚」一點。

▲模糊小鴨。（圖／翻攝自推特）

▲「模糊小鴨」還推出了衣服。（圖／翻攝自推特）

而現在「模糊小鴨」不只有托特包了，甚至還推出T恤、連帽衫⋯⋯等其他周邊，下次如果在路上看到它，別擔心，你的眼睛沒問題！

關鍵字：

模糊小鴨, 看不清的小鴨, 推特

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