告別出油扁塌！夏季必備4款髮品，讓你回復雲朵蓬鬆感

▲髮絲蓬鬆，整個人看起來更顯年輕。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

隨著氣溫升高，頭皮出油機率大增，使得原本細軟的頭髮變得扁塌，髮絲越來越細，變得脆弱易斷，這時應從強健髮根、去除頭皮油脂開始做起，幫你恢復蓬鬆豐盈。

▲BIO UP 根源強健豐盈洗髮精，500ml，1,980元。

利用溫和草本精萃組成的科技配方，由根源改善頭皮環境，維護頭皮健康，直達根源抗老。搭配以護膚級概念為基礎的專利雞尾酒養護配方，蘊含971種美肌成分，維護頭皮健康環境，減緩頭皮老化，強韌髮根，長時間保持頭髮豐盈蓬鬆。



▲卡詩 濃密芯生頭皮精華，90ml，2,000元。

專為年輕男性設計的頭皮精華，添加獨家關鍵男士肌酸，結合專利養髮成份與秀髮強韌配方薑根萃取，能有效預防秀髮流失，恢復健康生長狀態，減少脆弱細化易斷進而的流失秀髮。

▲SNOWFOX 澳洲莓果＆杜松洗護豐盈潤髮磚，80g，650元。

精選澳洲莓果與柑橘精油作為香氛基調，澳洲莓果活絡毛髮，搭配杜松子清除頭皮多餘油脂，強健髮根產生豐盈蓬鬆，同時改善頭皮環境、清除髮膠、髮蠟等造型品殘留，澳洲茶樹可穩定肌膚狀態，讓頭皮感受輕盈舒爽。

▲Hair Rituel 賦活重升深層潔淨髮精露，200ml，2,900元。

賦活重升深層潔淨髮精露以植物活性萃取，針對髮肌和髮絲同步作用，一抹達到精準淨化，在洗髮前先進行深層淨化，深層吸附於毛囊死角中的所有髒汙雜質，帶走堆積已久於毛孔中的油脂髒污，讓頭皮能夠大口呼吸。