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營養師曝荔枝4大好處，竟能舒緩情緒！但有「3不原則」要注意

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▲▼ 營養師曝荔枝4大好處和「3不原則」 。（圖／翻攝pexels、pixabay,IG）

▲營養師提醒，吃荔枝時要注意份量。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝pexels、pixabay

又到了盛產荔枝的時候，小小一顆又香甜可口，總是讓人忍不住一顆接一顆狂吃，但知名營養師高敏敏就提醒，荔枝雖然營養豐富，但不能一次吃太多，小心血糖飆高！她就分享吃荔枝有「3不」要注意，吃對才能養顏又健康。

▲▼ 營養師曝荔枝4大好處和「3不原則」 。（圖／翻攝pexels、pixabay,IG）

高敏敏建議，荔枝一次吃5～6顆為限，一天吃1～2次就好。此外，吃荔枝還有3個「不」要注意。

＃不要空腹吃荔枝

荔枝是高GI食物，空腹食用會刺激胰島素分泌過多，讓血中的葡萄糖含量再大量下降，血糖控制不佳者，很容易會有低血糖、沒力、冒冷汗等狀況。

＃不要一次吃過量的荔枝

尤其有糖尿病、高血脂、控制醣份的人和孩童，更要注意份量，避免血糖波動、血脂肪飆高，建議一次5～6顆即可。

＃不要吃沒熟的荔枝

容易影響醣值新生、抑制葡萄糖代謝路徑，造成血糖異常。

▲▼ 營養師曝荔枝4大好處和「3不原則」 。（圖／翻攝pexels、pixabay,IG）

高敏敏表示，其實荔枝還是很營養的，正確吃荔枝有以下4個好處。

1.保護細胞，修復組織

荔枝含有維生素C，52.3mg/100g，能幫助保護、修復身體細胞組織。

2.提升新陳代謝力

荔枝含有檸檬酸等豐富有機酸，還有像是精氨酸、色氨酸等胺基酸。

3.控制醣份享健康

荔枝的醣份約16g/100g，一次5～6顆，控制好醣份攝取，吃得更健康。

4.舒緩緊張焦慮

荔枝含有鉀，184.7mg/100g，可幫助舒緩緊張焦慮情緒。

▲▼ 營養師曝荔枝4大好處和「3不原則」 。（圖／翻攝pexels、pixabay,IG）

高敏敏更分享兩大常見荔枝品種的營養成分對比，果肉細緻多汁的玉荷包荔枝，因產量少，價格較貴，而香甜好吃的黑葉仔荔枝，是台灣主要栽種品種。熱量方面，黑葉仔荔枝較低，但維生素C及鉀的含量上，則是玉荷包荔枝含量較高。但無論喜歡吃哪一個品種的荔枝，只要避開上述的3個NG吃法，並控制好吃的份量，都能吃得開心又健康。

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關鍵字：

荔枝, 營養, 好處, 吃法, NG, 注意, 營養師, 高敏敏, 建議

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