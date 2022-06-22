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安海瑟薇僅穿一件胸衣運動太正了！火辣健身過程完美體態全看光

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記者王則絲／台北報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近期從紅毯到私服上都可說是狀態絕佳，近日她又登上《Interview》雜誌封面，釋出一組火辣的運動風大片。安海瑟薇不只演繹了極致性感的Bodysuit，還僅穿著一件比基尼式胸衣舉啞鈴，超真實的完美體態全看光，原來女神運動時這麼正！

安海瑟薇先前在坎城紅毯上大放異彩，如今39歲的現況與20年前剛出道時幾乎沒什麼差別，讓她成為凍齡的佳話。近日安海瑟薇登上《Interview》雜誌夏季刊封面，以眾多健身項目為主題拍攝一組性感、霸氣風格的時尚大片，釋出後隨即引發粉絲們暴動，因為女神健身時實在太漂亮了。

畫報封面上安海瑟薇先是以DIOR的馬甲造型來搭配跳繩演繹，宛如女戰士一般霸氣，流露高傲的神情；接著她換上adidas X Gucci的聯名高衩Bodysuit，攀在粗繩上做出高難度的動作，但姿態卻是如此優雅自若，讓人驚呼：「女神是真材實料！這個動作看起來超難。」

此外，安海瑟薇還嘗試了PRADA的坦克背心造型，展露健康精實的手臂以及小腿肌肉線條；舉啞鈴、槓片⋯⋯等健身器材也都難不倒她，安海瑟薇甚至僅穿著一件白色的胸衣便舉起啞鈴開始鍛鍊，畫面相當惹火。從這組新畫報看得出她平時就與這些器材很熟識，這般體態正是勤奮訓練的成果，粉絲們看到紛紛驚嘆：「讓我呼吸」、「太美了」、「每次看到她都覺得更漂亮了！」

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關鍵字：

安海瑟薇, 健身, Anne Hathaway

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