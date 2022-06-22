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CHANEL珍珠提袋夏季限定！　星二代演繹斜紋軟呢紋泳裝完美度假

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記者鮑璿安 ／台北報導

打開夏季最佳的方式莫過於沙灘與陽光，香奈兒（CHANEL）推出COCO BEACH 系列，請到品牌大使星二代瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）演繹，宛如毛巾布般的斜紋軟呢、佈滿珍珠的雙C Logo提袋，讓她形容是夏季最完美搭配。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲瑪格麗特庫利來到閃爍粼粼波光的地中海演繹COCO BEACH 系列 。（圖／品牌提供）

為體現出「藝術即生活」的浪漫，品牌大使瑪格麗特庫利來到閃爍粼粼波光的地中海演繹COCO BEACH 系列，由澳洲攝影師 Lachlan Bailey 掌鏡，捕捉下她輕鬆的度假時光。像是身穿襯衫外套與綁帶短裙，露出輕盈比例站在鏡頭前，瑪格麗特庫利提到：「我覺得系列洋溢歡樂氣息，因為它代表夏天、假期和自由。每件服飾既精緻華美又能輕鬆穿著，兩個很難聯想在一起的特質，維吉妮·維婭卻兼容做到了！」

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲泳裝充滿珍珠細節，呼應雙C Logo提袋 。（圖／品牌提供）

系列還包括珍珠綁帶的連身泳裝彰顯香奈兒女士鍾愛的珍珠元素，也有將斜紋軟呢經過重新詮釋，打造成舒適度滿分的毛巾布，運用在覆以粉色與珊瑚色交織的黑白格紋洋裝上。當然，偏向日常的配件也不能少，拎上大容量托特包、穿著飾有雙 C logo標誌的皮革涼鞋，將夏季日常與度假完美銜接。

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 2022, COCO BEACH, 瑪格麗特庫利, Margaret Qualley

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