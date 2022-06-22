fb ig video ETtoday search mobile

金泰希最新近況「美到仙女下凡」　粉色洋裝＋波浪公主頭露出精緻鎖骨線

>

文／妞新聞

舞王雨神「Rain（鄭智薰）」與「金泰希（金泰熙）」是韓國公認的模範夫妻，2017年1月結婚、育有2個女兒，不只家庭生活甜蜜穩定，這兩年小倆口的個人事業更突飛猛進，2020年Rain與李孝利、劉在錫組成的限定團體「SSAK3」橫掃，老婆則是出演韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽（Hi Bye, Mama！）》，夫妻黨聲勢再度翻倍！

Rain＆金泰希結婚5週年

老公隔空狂放閃

▲Rain＆金泰希結婚5週年（圖／naver

Rain真的是大忙人（笑），不只自己當社長，持續經營自家男團，同時推出實境綜藝秀《吃貨與阿毛的逍遙遊》、各大綜藝跑透透，今年還時隔2年多搭擋金汎、Uie重返小螢幕，以韓劇《Ghost Doctor》回歸，看得出來育兒基金賺滿滿，他也常常在公開場合被「套話」，曝光私底下的夫妻日常、交往故事，神仙眷侶般的美好愛情讓網友們超羨慕～

金泰希螢幕前消失2年

最新近況「美到仙女下凡」

▲金泰希最新近況（圖／IG@storyjcompany）

老公作品一部接著一部，反而金泰希自「我是鬼媽媽」之後就暫時沒有新的戲劇作品，主力放在家庭生活的她，只偶爾會在代言廣告中現身，最近所屬經紀公司終於公開女神最新近況，多張逆齡美照＋影片，再度用致命美貌爆擊全網！！！

▲金泰希多張逆齡美照公開（圖／youtube，下同）

熱騰騰曝光的代言幕後花絮影片中，金泰希狂換3種風格不同的造型，大波浪捲髮俐落旁分，身穿寶藍色平口洋裝大方露出「精緻鎖骨線」，大氣又氣質的造型，把拍攝現場一秒變成年末頒獎典禮。

接著金泰希換上粉色洋裝、波浪公主頭，一秒變身「超夢幻童話公主」，一舉一動根本自帶夢幻濾鏡，最後一套她罕見綁起高馬尾，加上乾淨的妝容，馬上又霸氣女強人上身，各種風格轉換自如，在停機後金泰希還被捕捉到「可愛嘟嘴、偷笑」等可愛小表情，讓網友大呼：「怎都不會老？」、「超少女～」。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

 40歲金泰希IG深夜突曬零死角自拍美照，卻狂打預防針「我不懂拍」，釣出女兒回應啦

金泰希：「想幫Rain天天按摩」！國民夫妻高甜居家日常公開，雨神爆：教老婆唱情歌

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, 金泰希, Rain

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在

容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在

「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交

「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交

安海瑟薇僅穿一件胸衣運動太正了！火辣健身過程完美體態全看光

安海瑟薇僅穿一件胸衣運動太正了！火辣健身過程完美體態全看光

朴敘俊健身踩「最新倒勾鞋」太潮了吧！搶翻聯名款炒價已破萬 星巴克6／20起連兩天買一送一　5大連鎖咖啡優惠總整理 哪個和尚的眼光最好？　一張圖看你的「聰明指數」有多少 第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」 老是瘦不了？營養師曝12條「減肥基本原則」：空腹別吃甜食 湯姆克魯斯明年就要60歲！起床後足足花30分鐘保養　大量運動維持體態 迪麗熱巴出遊私服撞衫Krystal　「外套就是不穿好」小心機贏了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面