金泰希最新近況「美到仙女下凡」　粉色洋裝＋波浪公主頭露出精緻鎖骨線

文／妞新聞

舞王雨神「Rain（鄭智薰）」與「金泰希（金泰熙）」是韓國公認的模範夫妻，2017年1月結婚、育有2個女兒，不只家庭生活甜蜜穩定，這兩年小倆口的個人事業更突飛猛進，2020年Rain與李孝利、劉在錫組成的限定團體「SSAK3」橫掃，老婆則是出演韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽（Hi Bye, Mama！）》，夫妻黨聲勢再度翻倍！

Rain＆金泰希結婚5週年



老公隔空狂放閃

▲Rain＆金泰希結婚5週年（圖／naver）

Rain真的是大忙人（笑），不只自己當社長，持續經營自家男團，同時推出實境綜藝秀《吃貨與阿毛的逍遙遊》、各大綜藝跑透透，今年還時隔2年多搭擋金汎、Uie重返小螢幕，以韓劇《Ghost Doctor》回歸，看得出來育兒基金賺滿滿，他也常常在公開場合被「套話」，曝光私底下的夫妻日常、交往故事，神仙眷侶般的美好愛情讓網友們超羨慕～

金泰希螢幕前消失2年



最新近況「美到仙女下凡」

▲金泰希最新近況（圖／IG@storyjcompany）

老公作品一部接著一部，反而金泰希自「我是鬼媽媽」之後就暫時沒有新的戲劇作品，主力放在家庭生活的她，只偶爾會在代言廣告中現身，最近所屬經紀公司終於公開女神最新近況，多張逆齡美照＋影片，再度用致命美貌爆擊全網！！！

▲金泰希多張逆齡美照公開（圖／youtube，下同）

熱騰騰曝光的代言幕後花絮影片中，金泰希狂換3種風格不同的造型，大波浪捲髮俐落旁分，身穿寶藍色平口洋裝大方露出「精緻鎖骨線」，大氣又氣質的造型，把拍攝現場一秒變成年末頒獎典禮。

接著金泰希換上粉色洋裝、波浪公主頭，一秒變身「超夢幻童話公主」，一舉一動根本自帶夢幻濾鏡，最後一套她罕見綁起高馬尾，加上乾淨的妝容，馬上又霸氣女強人上身，各種風格轉換自如，在停機後金泰希還被捕捉到「可愛嘟嘴、偷笑」等可愛小表情，讓網友大呼：「怎都不會老？」、「超少女～」。

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