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「正能量炸裂」星座TOP 3！第一名面對挫折自帶金剛不壞之身

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

雖然正面積極、樂觀的人生觀，多半由後天環境建立，成長過程中所遇到的人、事、物都將左右著每個人看待這個世界的眼光，然而出生時的星座卻往往決定了孩童時期的思維取向，從太陽與月亮星座中將最能觀察到！

12星座正能量炸裂星座排行榜公開

TOP3 雙子座

水象的雙子座不見得在行動上多積極，不過卻是想法樂觀開朗，願意從光明面角度去看待事情，整體來說，雙子思維觸角要比其它11星座來得更綿密，看事情的角度、對事情的理解也有更多重的樣貌，畢竟星體上由兩個雙生子構成的雙子，他們很少會過於偏頗的面對單一事件，因此說他們樂觀正向，倒不如說他們喜歡從事情的細節中挖掘到最好的那一面，然後憑藉著預期中的結果讓事情盡可能的朝著樂觀的方向進行，雙子聰明又有一點阿Q的心態，讓他們也不太容易被挫折擊倒，再衰再悲傷的境地，雙子都能用十分幽默詼諧的角度讓自己從中解套，這也是雙子有一點白目但超級可愛的地方唷！

TOP2 牡羊座

說牡羊座樂觀正向，這對但也不對（笑），其實牡羊座最大的好處就是他們擁有十分厚實的心理安全感，以及十分遲鈍的敏感度，這兩種「感受」就像是金鐘罩鐵布杉一般把牡羊牢牢的崁入其中，讓羊座彷彿擁有金剛不壞之身，就算身處在極度悲慘可憐、空虛寂寞冷的狀況，他們一來覺得這事很平常（因為沒啥危機意識）、二來覺得沒有很冷很空虛（沒有敏感度）因此經常把自己放在一個心寬體胖的狀態，這種強大的心理素質，也讓他們有時少了點恥度，在人群中特別敢怒敢言敢做自己，在別人眼中也是一種非常奇耙又傑出的樂觀人士。

TOP1 射手座

人稱12星座的陽光之子AKA阿波羅的射手座，本身就像個發光體，能有自體樂觀光明的特質，他們彷彿自帶金剛不壞之身，不需要什麼金鐘護體，就能對抗得了環境中的黑暗與命運的挫折，除了十分正向樂天的心態外，射手座的正能量帶有「野火燒不盡、春風吹又生」的再生能力，今天遇到什麼大挫折、大衰敗，但可能旁人的一席暖心關懷，或是看到路邊堅強的小草，射手就是有辦法再重拾自信的站起來，雖然遇到阻擾也會難過傷懷，但他們就是擁有十分軟Q的心臟，隨時都能再站起來再戰，缺點就是耳朵超級硬，一旦他們想做什麼，說破了喉嚨都阻止不來，這種不屈不撓做自己的強大力量，就是射手座（笑）。

12星座陽光樂觀性格排行

TOP12 處女座

TOP11 巨蟹座

TOP10 天蠍座

TOP9 摩羯座

TOP8 雙魚座

TOP7 金牛座

TOP6 水瓶座

TOP5 天秤座

TOP4 獅子座

TOP3 雙子座

TOP2 牡羊座

TOP1 射手座

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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