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刻意保持距離感「反而值得深交」　5項特質找出真正的好友

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▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲能夠長久深交的好朋友，其實有幾種特質。（圖／unsplash）

編輯／借借

隨著社會經驗的增長，我們越發知道純友誼是越來越難得的，在人的一生中會有千百個相遇的理由，但維持長久的友誼原因就只有寥寥幾個，在忙碌喘不過氣的生活中，幾個朋友是必要也必須的，真正的好友可以從5件事發覺。

不記仇也不追究
朋友吵架爭執是很正常的，但雙方會有一種不追究的默契，吵完了可以用一句話或一種舉動和好，給對方台階，意思是我們之間的友情重於那些不愉快，說真的若大家都有一個限度，不會有不爽到過不去的坎。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

不做炫耀
無論是因為家庭背景或是個人仕途的因素，出社會一陣子會有生活方向的差距，值得深交的絕對都有謙卑的特質，不會在你面前炫耀我今天又去吃了什麼米其林、碰到什麼人，好似要比較出什麼，當然幸福可以分享，但以為別人會把分享跟炫耀2種態度搞錯混的，就太小看對方了。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

不隨便借錢
經典電影教父有句台詞：友情跟金錢就像是油與水，不能相容。有時即使是親戚，碰到錢都會反目，何況是朋友呢？他們深知當友誼牽涉到金錢，許多信任與微妙的東西都會改變，除非你真的走投無路，不然他們不輕易出手是珍惜你的友情。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

不評論你的交際圈
每個人都有很多面向、很多角色，真正值得深交的朋友會尊重別人，也等同他相信你的判斷，即便他無法融入你其他的社交圈，也不會隨便批評你的朋友，但如果你真的走得很歪，他也會成為拉回你的那個角色。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

不會忘記禮貌
朋友相熟的意思是代表可以聊些很深入的東西，因為你們互相信任，不是代表很熟就可以沒有禮貌、說話直言白目、遲到不見人影甚至直接no show，隨便刺傷別人的心，或覺得對方不會計較、應該原諒我，如上述所說，人都是需要被尊重的，即便是好友也一樣，他們深知這個道理。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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