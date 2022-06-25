妙管家「霸王洗碗精」下殺125元　買8瓶再打9折、天然植萃更安心

文／C編

洗碗是每個家庭每天幾乎都要做的事情，想要避免將化學殘留吃下肚，選擇良好的洗碗精非常重要，「Her森森」推出「妙管家植萃酵素洗碗精」3200gX4瓶，特價499元，等於一瓶125元左右，天然植萃活性酵素從根本將髒污去除，洗淨不殘留，守護全家大小的健康。

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▲妙管家 植萃酵素洗碗精3200gX4瓶，特價499元，買兩件再打9折，點我購買。



妙管家的植萃酵素洗碗精跟一般市面上的很多洗碗精不同，是採用植物活性酵素萃取成份，可以將油污從根本去除，徹底洗淨之餘，不殘留化學成分，這樣後續使用餐具更加安心。

因為採用的是天然科技，洗淨效果也大升級，可以高效包覆油污，輕鬆快速洗淨，不用擔心油膩殘留，中性的洗淨配方，自然生物分解度達97%以上，友善環境，永續自然生態，不怕排出的污水讓環境受到傷害。

植萃酵素洗碗精不僅使用讓人放心，散發的檸檬清香也會讓人在清潔的時候，擁有好心情，不甜膩的香氣，最適合清潔使用，同時不含甲醛、螢光劑、磷、三氯沙等成分，可以放心使用、無負擔。

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「Her森森」推出「妙管家 植萃酵素洗碗精」3200gX4瓶，特價499元，等於一瓶125元左右，而且大容量的設計，不管是營業用還是家庭使用都適合，反正天天都要使用的東西，很快就會見底，當然要趁特價囤貨。