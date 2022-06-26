豆乳優格超美味！手炒黑糖加上黃豆粉　不飛出國也有日式風味

文／C編

優格可以幫助消化，整理腸道好菌，加上酸酸的滋味，更是很多人的最愛，但有些乳糖不耐症或是素食者卻無法嘗試，對此，「Her森森」推出「Madam Jans 多層次口味植物奶豆乳優格 8入」，原價810元、特價750元，植物奶豆乳成分，素食者也可以輕鬆品嚐美味。

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▲Madam Jans 多層次口味植物奶豆乳優格 8入，原價810元、特價750元，點我購買。



者款植物奶豆乳優格是汲取古老日式和風傳統和菓子，而研發出與植物奶豆乳的絕配深度韻味，採用100％豆漿，添加少許糖份作為活性乳酸菌的養分，透過特殊2道式工法，製成綿密滑順、香濃馥郁的豆漿優格。

跟一般優格最大的不同，就是豆乳優格蘊含豐富的大豆異黃酮、大豆蛋白，可幫助緩和更年期女性不適症狀，再加上6種複方菌種，不僅讓身體變輕盈，腸道更加健康，也讓肌膚變得更有光澤，每天來上一杯，清爽無負擔。

這款豆乳優格還推出黑糖黃豆、雙重芝麻跟綜合莓果口味，其中最為推薦的黑糖黃豆粉，是以手炒黑糖結合傳統和風黃豆粉，享受懷舊日式風味。黃豆富含鐵及寡糖，有助於益菌在腸道中作用，並擁有好氣色。

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「Her森森」推出「Madam Jans 多層次口味植物奶豆乳優格 8入」，原價810元、特價750元，一杯不到100元，大人小孩都可以食用，可以幫助腸道蠕動，培養好菌，讓身體更加健康，而且還有多種口味可選，當然是要買起來。