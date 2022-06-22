fb ig video ETtoday search mobile

第一眼看到幾根柱子？探究你的「不為人知」的處事態度

>

記者李薇／綜合報導　圖／翻攝自小紅書

想知道自己是個追求自由的靈魂還是恪守本分的悲觀者？從以下這張圖片就可以看出你的內心世界，很可能你是一個不與世俗同流合污的人，也可能是一個善於以禮世人的樣貌，不管如何，深層內心的你都值得探究。

第一眼看到幾根柱子？

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／小紅書）

A.3根

B.4根

A.3根

如果你先看到3根柱子，表示你喜歡追求自由，討厭被世俗的框架給束縛，擁有自由的靈魂，同時也有自己的處世之道，而且你看待事情的態度，與大多數人都有所不同，對於善惡之分你也有專屬於自己的一套理論。

也就是說對於一件事情在大多數人眼裡是壞的，你卻覺得很欣賞，大多數人覺得很好的事情，你卻覺得不一定好，可以說是比普羅大眾來說，算是比較與眾不同的存在，但有時候你為了生存，會想讓自己陷入普遍價值觀，這點卻是比較辛苦。

B.4根

選擇4根柱子的人，你是一個有活力、又有頭腦的人，你在看待事情的時候，非常清晰透徹，你很清楚這世界上不是沒有黑暗存在，也不是一直都是失去真理的，對於很多事情你都有客觀的看法。但同時你也是一個悲觀主義者，遇到問題比較容易消極對待，容易引起你的焦慮情緒。

加上你是屬於比較容易對事情產生懷疑的人，對於信任這件事情來說，稍嫌困難，儘管你待人彬彬有禮，但那也只是一個假象，建議還是以真誠待人，才會獲的別人真誠的對待，否則就只是表面的相敬如賓罷了。

關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

下半年桃花運爆棚的3大星座！憑運氣就能脫單，一定要好好把握

下半年桃花運爆棚的3大星座！憑運氣就能脫單，一定要好好把握

做家事也變得優雅奢華！這8個小物一定要擁有，滿滿儀式感當然療癒

做家事也變得優雅奢華！這8個小物一定要擁有，滿滿儀式感當然療癒

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

3款夏季必學的編髮造型　超簡單3步驟就擁有時髦感 撩人於無形！精選10款神級香水　清新、典雅是夏季女性最佳代名詞 Jessica肌膚白皙必喝的兩種飲料！難怪肌膚掐得出水、上妝也服貼 容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在 「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交 安海瑟薇僅穿一件胸衣運動太正了！火辣健身過程完美體態全看光 老是瘦不了？營養師曝12條「減肥基本原則」：空腹別吃甜食

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面