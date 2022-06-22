第一眼看到幾根柱子？探究你的「不為人知」的處事態度

記者李薇／綜合報導 圖／翻攝自小紅書

想知道自己是個追求自由的靈魂還是恪守本分的悲觀者？從以下這張圖片就可以看出你的內心世界，很可能你是一個不與世俗同流合污的人，也可能是一個善於以禮世人的樣貌，不管如何，深層內心的你都值得探究。

第一眼看到幾根柱子？

A.3根

B.4根

A.3根

如果你先看到3根柱子，表示你喜歡追求自由，討厭被世俗的框架給束縛，擁有自由的靈魂，同時也有自己的處世之道，而且你看待事情的態度，與大多數人都有所不同，對於善惡之分你也有專屬於自己的一套理論。

也就是說對於一件事情在大多數人眼裡是壞的，你卻覺得很欣賞，大多數人覺得很好的事情，你卻覺得不一定好，可以說是比普羅大眾來說，算是比較與眾不同的存在，但有時候你為了生存，會想讓自己陷入普遍價值觀，這點卻是比較辛苦。

B.4根

選擇4根柱子的人，你是一個有活力、又有頭腦的人，你在看待事情的時候，非常清晰透徹，你很清楚這世界上不是沒有黑暗存在，也不是一直都是失去真理的，對於很多事情你都有客觀的看法。但同時你也是一個悲觀主義者，遇到問題比較容易消極對待，容易引起你的焦慮情緒。

加上你是屬於比較容易對事情產生懷疑的人，對於信任這件事情來說，稍嫌困難，儘管你待人彬彬有禮，但那也只是一個假象，建議還是以真誠待人，才會獲的別人真誠的對待，否則就只是表面的相敬如賓罷了。