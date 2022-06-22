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美妝評測／夏季保養怕油膩！4支精華清爽又有保濕感，素顏出門美到像上妝

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記者李薇／台北報導、攝影

夏季天氣炎熱，即使待在冷氣房裡面，也不想用那些濕濕黏黏的保養品，總是讓人感覺到內心的煩躁，以下就盤點幾樣超級清爽的保養單品，不僅用起來輕盈、無負擔，更重要的是還會讓人有保濕感，同時做到肌膚呵護，也不會過度滋潤。

Odile 絲蛋白撫紋精華，30ml、售價2680元

▲Odile,KORRES,蘭芝,德國世家,保養,精華,保濕。（圖／記者李薇攝）

擁有法國靈魂的Odile旗下的絲蛋白撫紋精華，雖然看似是抗老的單品，但使用起來卻一點都不會黏膩，像是在肌膚表層敷上一層絲蛋白面膜，保濕，卻不會讓人感覺到厚重，而且超快就可以吸收，一下就消失進肌膚底層，僅留下滿滿的補水感。

KORRES 優格舒緩精華液，30ml、售價1590元

▲Odile,KORRES,蘭芝,德國世家,保養,精華,保濕。（圖／記者李薇攝）

來自希臘的KORRES優格舒緩精華液，真的有著如同優格般的白色包裝，滴管式的精華流動率很高，水狀的質地一抹就立刻吸收進肌膚，完全沒有惱人的黏膩度，留下的只有細緻保濕的膚況，一點點香氣可以撫平躁動不安的心情，達到穩定的效果。

蘭芝 水酷修護保濕精華，50ml、售價1650元

▲Odile,KORRES,蘭芝,德國世家,保養,精華,保濕。（圖／記者李薇攝）

一般韓系的保養品通常比較會強調香調的療癒感，但這支意外的沒有很濃重的氣味，反而是自然的成分香味，引領保養者進入一個被呵護的過程，帶有一點點膠狀質地的保濕精華，塗抹之後會在肌膚留下一點潤澤度，卻不會充滿負擔，加上可愛又具巧思的外型設計，可以說是讓人很喜歡的一支單品。

德國世家 律動調理液，100ml、售價1250元

▲Odile,KORRES,蘭芝,德國世家,保養,精華,保濕。（圖／記者李薇攝）

這款律動調理液雖然不是精華液，但清爽的噴霧形式也是很值得介紹，裡面有金盞花以及金縷梅的成分，對於肌膚的舒緩鎮定效果特別好，使用起來真的可以立刻舒緩泛紅狀態，不管是用來濕敷或是當作保養噴霧，都是很好用、很百搭的單品，使用起來非常療癒。

關鍵字：

Odile, KORRES, 蘭芝, 德國世家, 保養, 精華, 保濕

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