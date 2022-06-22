米蘭男裝周／《艾蜜莉》天菜主廚看GA大秀　ZEGNA玩轉單色穿搭超耐看

▲米蘭男裝周，傑尼亞（ZEGNA） 2023 夏季系列 。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

米蘭2023春夏男裝周尾聲，由傑尼亞（ZEGNA）、GIORGIO ARMANI（GA）劃下華麗句點，傑尼亞 2023 夏季系列打造出工裝和運動服的自由邊界，同色穿搭被廣泛運用。而GA則以天空藍、寧靜灰及亞麻白為主色，就連場外也有迷人風景，夯劇《艾蜜莉在巴黎》天菜主廚Lucas Bravo現身看秀。

▲傑尼亞本季融入工裝以及和服的新穎輪廓 。（圖／品牌提供）

傑尼亞本季融入工裝以及和服的新穎輪廓，讓上衣營造出無肩線的新樣貌，加上輕若無感的大衣以及可作為外套的襯衫和上衣；長褲革新性地採用無燙摺設計，及挺身的圓筒版型，使得穿著少了正式感。當然也少不了精緻的嵌花圖案、 自然風格的提花細節和絲網印花設計增添靈動感，延續質樸的大地色調，可搭配大尺寸的手袋以及眼鏡呈現完整穿搭。

▲GIORGIO ARMANI透過輕盈面料和簡約廓形帶來經典風格 。（圖／品牌提供）

GIORGIO ARMANI則像是城市中優雅的角落，透過輕盈面料和簡約廓形帶來經典風格。本系列色調以天空藍、寧靜灰及亞麻白為主，光澤面料西裝搭配寬鬆下褲營造紳士風格，秀上模特兒則使用領巾巧妙在頸部搭配；另也有彩色格子拼接而成的上衣，在視覺上產生變化。

▲《艾蜜莉在巴黎》天菜主廚Lucas Bravo（左）現身看秀 。（圖／品牌提供）