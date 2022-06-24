午休美容不被發現！藝人們「以光養膚」解決複合式皮膚問題　視訊、美照都「古溜」

▲藝人也深受皮膚問題而苦惱，「以光養膚」解決複合式皮膚問題。（圖／記者黃克祥攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

這兩年經常戴口罩，臉上開始有一些暗沈、痘子、泛紅的問題，使用視訊軟體、拍網美照時，臉上瑕疵好像特別明顯，在鏡頭前面是不是特別顯老？許多人擔心細紋、斑點、痘疤、泛紅、膚色不均等皮膚問題讓氣色好NG，醫師建議提早接受治療改善，找到自己肌膚最美最動人的狀態！

民眾常遇到的肌膚問題包括斑點、暗沈、老化、痘痘、細紋、膚色不均、血絲等，像痘疤、細紋等狀況如果不積極治療，很容易留下痕跡，讓既有的問題越來越嚴重，就連藝人也深受皮膚問題而苦惱，演員兼導演的簡嫚書坦言「我是靠臉吃飯！生了2個孩子後，明顯感到膠原蛋白雪崩式流失，尤其是眼角的細紋、脖紋在鏡頭前藏不了」；森林系女孩連俞涵則是深受「敏感肌」困擾，環境空氣不佳時皮膚很容易敏感而出現像曬傷的泛紅，看起來很害羞，兩位女明星在體驗以光養膚之後，肌膚的緊緻度和線條明顯改善，泛紅的地方也變淡臉更亮了，治療過程中透過熱效應刺激深層肌膚內的膠原蛋白新生，幫助肌膚重新打底，養回好氣色，甚至能提亮光澤更易上妝。

▲不只女明星在意又白又美，男明星也在意養成健康好膚質！

不只女明星在意又白又美，男明星也在意養成健康好膚質！經常出外景的主持人謝哲青說自己的壞習慣是不喜歡擦防曬，過了一段時間才發現有膚色不均、曬斑的問題，不好化妝、不好打光對工作人員造成影響；同樣喜歡戶外活動的男歌手HUSH，皮膚有毛孔粗大的困擾，兩人都在體驗星動光之後感覺到曬斑、毛孔粗大的問題好多了，HUSH說「星動光療程不用上麻藥就可以很溫和的處理，恢復期很短可以繼續工作」，非常適合作為午休美容、假日美容輕保養療程。

▲林上立醫師說星動光最大的優勢是有9種濾片可選擇，應用的適應症非常廣泛。

針對複合式皮膚問題，有業者引進新儀器，搭配醫師專業療程，廣泛改善肌膚的多種問題，治療過程舒適、恢復期短，幾乎不會影響到正常的生活狀態，成為新興的保養型儀器首選。不同於市面上的雷射治療僅解決單一問題，星動光九大濾片搭配多層次打法，可以在一次療程中，同時改善多種皮膚問題，林上立醫師說「與市面上的療程相比，最大的優勢是有9種濾片可選擇，應用的適應症非常廣泛，包括曬斑、雀斑、紅斑、皮膚敏感造成的泛紅、血管擴張等問題，不同的濾片可處理不同的問題，可以針對每個人做客製化規劃，機器設計在能量上非常精準痛感低很多，隨著治療的次數，皮膚的光滑度會增加」。

▲深受臉上微血管泛紅困擾時，陳佩軍醫師說，星動光也是很好的解決方式。

深受臉上微血管泛紅困擾時，陳佩軍醫師說，星動光也是很好的解決方式，建議一個月做一次，一個完整的療程約4~5次治療，改善紅和血絲的同時，也讓皮膚的膚質更好，一舉多得很適合當平時保養。膚色偏白的人專注的問題已經不是暗沈，而是有很多綜合性的狀況，林亮辰醫師說，星動光是對抗光老化的利器，有兩大重點，第一是保護角質層，不像一般的雷射會破壞表皮的角質層保護力下降，第二是在敏感肌狀況下可逆轉光老化，讓真皮層的健康環境增加，進而改進敏感肌，針對痘痘肌有專門設計痘痘濾片，痘痘發炎泛紅的時候可局部加強做到殺菌、控油。

▲林亮辰醫師說敏感肌狀況下星動光可逆轉光老化，讓真皮層的健康環境增加。

想擁有「古溜」好膚質不用再東遮西藏，與專業醫師溝通討論找到最適合自己的解決辦法，照顧膚質維持在健康光彩動人的狀況，不管是視訊會議、拍美照都自信亮眼！