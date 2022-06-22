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湯唯學「韓式比心」困惑模樣好萌　踩平底鞋優雅亮相、狀態絕佳

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記者王則絲／台北報導

大陸女星湯唯21日出席與韓國名導朴贊郁合作的電影《分手的決心》試映會，以一身淡紫色連衣裙造型亮相，端莊唯美，現場photo-call環節時，湯唯因不熟悉韓式潮流的拍照手勢，身旁演員們快速教學她如何「比心」，而她短暫露出困惑、模仿學習的模樣被鏡頭捕捉下來，看起來特別反差萌。

▲湯唯。（圖／CFP）

▲湯唯現身電影試映會。（圖／CFP）

湯唯上月份憑新電影《分手的決心》前進坎城影展，頻繁現身開啟宣傳行程，昨日電影媒體試映會於首爾龍山舉行，韓星包括少時的徐玄、金泰梨、雪炫和BLACKPINK 的Jisoo都是現場座上賓，湯唯穿著3.1 Phillip Lim的淡粉紫色連衣裙現身，雖然穿著平底鞋，依然透過粗腰封點綴、拉出修長比例，看起來相當仙氣典雅，狀態很好。

▲湯唯。（圖／翻攝自微博）

▲湯唯現學「韓式比心」。（圖／翻攝自微博）

活動現場進行到拍照合影環節時，由於湯唯不是很熟悉韓式潮流的拍照手勢，身旁的合作演員們立刻快速給她教學，而湯唯也在5秒之內立刻學會了「韓式比心」並學以致用，從困惑的小表情一秒轉換專業的甜美笑容，過程被鏡頭捕捉下來，讓網友們覺得特別呆萌可愛，與資深女星的氣勢產生反差感，成為粉絲們眼中的另類焦點：「湯唯有認真在學耶好可愛」、「湯唯比心笑死我了哈哈」、「湯唯一臉懵」、「韓式比心5秒速成教學」、「湯唯表情好萌啊」、「這比心也太可愛了，有種笨笨的可愛感。」

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關鍵字：

湯唯, 分手的決心

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