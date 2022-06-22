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蔡淑臻逆齡穿搭靠「華麗錶殼」　釣出温昇豪演《女外科》舌吻戲

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記者鮑璿安／台北報導

成立於2015年的瑞典時尚品牌Golden Concept，為Apple Watch打造奢華配件，於信義區開設全球首家概念店，今（22日）藝人温昇豪、蔡淑臻搭乘超跑現身門市，讓蔡淑臻直呼這裡是「男人的天堂」，她也表示自己私下穿著比較中性簡單，所以配件選擇上不能馬虎，專門挑選大錶面款式，搶先逛店的同時也要好好犒賞自己。

▲▼瑞典時尚品牌Golden Concept 。（圖／品牌提供）

▲▼瑞典時尚品牌Golden Concept 。（圖／品牌提供）

▲蔡淑臻喜愛華麗配件，偏好大錶面、設計感強烈的款式 。（圖／品牌提供） 

蔡淑臻私底下愛穿黑白灰單品，所很需要靠配件來點綴，她尤其偏好大錶面、設計感強烈的款式。不過每次為Apple Watch挑選錶殼時，選擇都很少，這次佩戴以Swarovski水晶遊走邊框的華麗錶殼，蔡淑臻形容「完全對她胃口」，在手間很有分量感，氣派程度讓她很滿意。温昇豪則是大讚品牌多樣化設計，換殼的同時像是換心情，拆裝兩分鐘即可完成相當快速。

▲▼瑞典時尚品牌Golden Concept 。（圖／品牌提供）

▲温昇豪與蔡淑臻多年未合作。（圖／品牌提供）

蔡淑臻近期拍攝《村裡來了個暴走女外科》顛覆形象，真實年齡與男主角朱軒洋差了24歲，凍齡程度一流，這讓她又哭又笑：「最近不停被提到年紀，饒過我！」目前則在籌備第二季，正好與温昇豪多年未合作，讓兩人現場邀戲，温昇豪則笑回：「妳請得起我嗎？」至於温昇豪希望演出《暴走女外科》中的哪個角色？他開玩笑說：「應該朱軒洋舌吻的部分，可以取代一下。」

▲▼瑞典時尚品牌Golden Concept 。（圖／品牌提供）

▲Golden Concept概念店開幕，特別打造了兩款台灣限定錶款   。（圖／品牌提供）

Golden Concept概念店開幕，特別打造了橘色及黃色的兩款台灣限定錶款，分別運用碳纖維和鋼材質打造，各限量33只，背蓋上並鐫刻有「LIMITED TAIPEI EDITION」字樣與限量編號。另外，入門款的Sport Edition系列，採用堅固耐用的316L不鏽鋼塊，雕琢出大器俐落的長方型錶款，是遊走於正式與休閒的極佳選擇。
 

關鍵字：

温昇豪, 蔡淑臻, Golden Concept

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