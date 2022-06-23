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南非鳳凰草超級精萃一抹擁有「無敵星星」美肌！　煥活、修護、抗老一次到位

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▲▼南非鳳凰草超級精萃一抹擁有「無敵星星」美肌！　煥活、修護、抗老一次到位

▲今夏護膚新元素「南非鳳凰草」，超級精萃煥活青春肌。

圖、文／東森自然美提供

夏天到了保養品也要換季，讓肌膚在炎炎夏日中也能深呼吸，BIO UP科美研匯集鳳凰之力，推出首款抗老神器「日本黃金麴新生奇蹟精萃」一上市就話題不斷熱銷萬瓶，透過珍稀成分結合創新科技打造肌源黃金三角守護肌膚，擦起來清爽親膚不黏膩，鳳凰修復力更是輕鬆KO臉上蜘蛛網，不僅成為家族系列新寵兒，更大受消費者喜愛，「日本黃金麴新生奇蹟精萃」6/24(五)在東森購物47台最終優惠，熱銷補貨開賣，趕快寫上行事曆，跟上「一抹緊緻澎彈」的奇蹟感！

今夏護膚新元素「南非鳳凰草」 注入活源能量高效修護老化膚況

肌膚不能關靜音，發出妳的鳳凰之聲！為了幫所有女孩打敗永遠的天敵「老化」，BIO UP將鳳凰之力開到最強，以超高規格成分結合創新科技，打造專寵女孩的頂級保養，祭出「肌源黃金三角定律」：煥活、凍齡、抗老， 並搭載「滲透活水科技」，以微分子滲透因子，將活性導入肌底，補水、鎖水、保水一次到位，強化肌膚防禦力，由內到外穩定膚況，不論是保濕力或是透亮度都更上一層樓，讓女孩們體驗到極速逆齡的饗宴。

喚起肌膚青春之旅，有一個不可或缺的關鍵角色，就是擁有奇蹟煥活能力的「南非鳳凰草」！「南非鳳凰草」又名「重生草」，是世界唯一能復活的木本植物，在環境惡劣的沙漠當中，失去自身 95% 水分的情況下，依舊能頑強存活下來 ，因此也被譽為「不死之草」，即使經過長年缺水乾枯，但只需要一滴水，又能重新喚醒，恢復生命力，因此BIO UP精選旱災時期的鳳凰草，透過手工嚴選摘取，留住抵禦乾旱的靈魂成分，淬鍊出高濃度精華注入肌膚，煥活青春肌，撫紋、緊緻、澎彈、柔嫩與修護一次擁有，重回顏值巔峰！

先讓皮膚夠健康！「日本黃金麴新生奇蹟精萃」添加「好」菌防護盾

為了重啟青春健康肌，深度修護對抗老化，「日本黃金麴新生奇蹟精萃」更加入「高活益膚菌萃取」打造微生態平衡，以生物技術淬鍊，發酵裂解自比菲德氏菌，為肌膚建立起強大的防護盾，抵禦外界的壓力與刺激，同時還能修護肌膚，全面抵抗各種因素可能造成的肌膚危機，和老化說掰掰，再搭配雞尾酒專利配方， 含有971種凍齡美肌因子，讓肌膚內建美肌製造工廠，綻放年輕光采毫不費力，發射鳳凰奇蹟能量 ，「凍齡、煥活、抗老」合而為一就是這麼簡單！

對抗夏季，一定要用對保養品，抗老保養也可以很清爽！BIO UP「日本黃金麴新生奇蹟精萃」，以最高規格「肌源黃金三角」守護肌膚，撫平細紋、豐盈肌底、柔嫩細緻、勻白透亮 、彈力緊實妳想要的全都有，保養時還會散發迷人的植萃香氣，清爽的水潤質地吸收超快速，讓妳享受每天的保養時光，所有的肌膚問題，就交給「日本黃金麴新生奇蹟精萃」。

▲▼南非鳳凰草超級精萃一抹擁有「無敵星星」美肌！　煥活、修護、抗老一次到位

▲添加「高活益膚菌萃取」維護肌膚健康，全面升級穩定膚況。

關鍵字：

東森自然美, BIO UP, 科美研, 南非鳳凰草

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