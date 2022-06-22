曾敬驊曝有很多女生可以送包包！　李沐因「他」開始學跳舞

記者王則絲／台北報導

比利時皇家御用品牌DELVAUX於BELLAVITA（寶麗廣塲）開設期間限定店於今（22日）舉行開幕活動，邀請到演員曾敬驊、李沐與謝欣穎現身加持。剛拍完戲的曾敬驊難得是語出驚人，訪問中曝：「我身邊有很多女生可以送包包」原來是指自己的三個姐姐啦！李沐近期則是因為助陣周興哲打歌練了一段「手勢舞」，讓她燃起了想學跳舞的興趣。

▲（左起）李沐、曾敬驊、謝欣穎出席DELVAUX限定店開幕活動。（圖／品牌提供）



才剛從劇組殺青沒多久的曾敬驊，今天以一身帥氣俐落的騎士風格出場，身上背著的是DELVAUX「LINGOT」手袋的新顏色冷冽灰，他表示這一年來都在工作，沒什麼在購物，所以殺青之後便燃起了購物的慾望，除了想好好犒賞自己之外，他還語出驚人：「我身邊有很多女生可以送包包」讓人以為是自爆了什麼料，結果他說的是自己的三個姐姐啦！曾敬驊霸氣說要送姐姐們一人一個包，但是在聽到總價可能要近50萬之後馬上退卻：「先一個好了，一年一個。」逗笑現場。

▲李沐最近開始嘗試學習舞蹈。（圖／記者王則絲攝）



李沐今天則拎著DELVAUX的新款「PIN AIRESS」手袋，她表示非常喜歡：「很可愛的是它有很多小洞洞，適合夏天，讓皮件比較沉重的氣氛變得清爽。」最近李沐為替周興哲助陣打歌，學了一段手勢舞蹈，因此而開啟了一項新興趣，向舞蹈老師好友李雪開始學習跳舞，她希望身體可以再靈活一點：「其實我覺得演戲很常跟自己的身體工作，跳舞的話就可以更了解自己。」未來說不定也能運用在戲劇演出中。

▲謝欣穎以一身露背的薰衣草紫色洋裝亮麗現身。（圖／記者王則絲攝）



謝欣穎一身大露背的洋裝亮麗現身，搭上手中的冷冽灰色「BRILLANT」手袋，相當優雅，這也是她今天最喜歡的一款：「一拿到就覺得Wow好有質感，我覺得它是一個很有活力的藝術品。」提到先前於實境節目《極島森林》中的驚魂滑倒意外，謝欣穎表示現在回想起來還是很棒的體驗，其實前幾年私下也蠻願意嘗試這種有難度的行程的，不過這幾年好像膽子越來越小，能接受的東西有限，但未來還是會希望自己去嘗試各種挑戰。

▲DELVAUX寶麗廣塲期間限定店。（圖／品牌提供）



DELVAUX於寶麗廣塲期間限定店活動至7月30日，歐式風格的展場不見屋頂，讓陽光自然灑落空間，氛圍愜意悠閒，限定店中向近兩百年的品牌傳統、工藝與典藏設計致敬，展出經典Brillant手袋與Tempête手袋系列作品，以及最新的迷你款Lingot肩背包與2022春夏系列手袋。

▲DELVAUX新包款系列。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



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