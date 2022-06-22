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COS今秋正式進駐101蘋果專賣店樓上　ZARA大動作改裝迎戰

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▲COS,ZARA,快時尚,台北101。（圖／記者蔡惠如攝）

▲COS進駐台北101，秋天開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

西班牙知名快時尚品牌ZARA位於台北101的台灣首店，近期大動作的封櫃進行改裝，兩層樓800坪空間全封，要直到秋天才會重新開幕，此舉被業界解讀成準備迎戰瑞典H&M旗下極受歡迎的COS進駐，COS目前已經正式架起圍籬，其門店位置就在Apple專賣店的正樓上，也預定在秋天開幕，屆時將有2間話題服飾，正好座落在台北101信義環與松智環各兩端。

▲COS,ZARA,快時尚,台北101。（圖／記者蔡惠如攝）

▲COS位置就在蘋果專賣店上方。（圖／記者蔡惠如攝）

台北101的ZARA店舖是該品牌進入台灣的首間店，在2011年11月開幕，當時還掀起一股快時尚品牌熱潮，開幕時需要排上好幾小時才能入場，還一度排到台北101購物中心旁邊的水舞廣場，台北101的ZARA空間廣達800坪，本次大動作直接全部封館，是近11年最大的改裝。

雖說近年快時尚退燒，但因台北101位於人流充足的信義商圈，加上附近平日有辦公大樓的人潮，以及捷運紅線的交通關鍵區域，該店業績一直都相當穩定，非疫情年業績表現均在全台前三，屬於默默賺的類型，且同集團INDITEX旗下在101的另一品牌Massimo Dutti業績表現也不錯，在2019年也進行擴大改裝。

▲COS,ZARA,快時尚,台北101。（圖／記者蔡惠如攝）

▲ZARA大動作改裝。（圖／記者蔡惠如攝）

而近幾年瑞典H&M旗下火紅的COS即將進駐，讓ZARA也開始動起來，目前COS門店位置已確定在信義環2樓，也就是蘋果專賣店樓上，門店大小約有400坪左右，COS在2007年成立，以簡約剪裁加上容易搭配，以及耐看耐穿成為受歡迎的品牌，單價平均售價約從2,000元起。

 
 
 
 

此外，與H&M品牌不同，是COS不搞快時尚的「極快汰換」，一年以秋冬、春夏速度推出新品，打折擇一樣在季末的方式進行。COS在今年3月傳出進駐101時，就引起許多消費者討論，表示「終於要來了」、「等很久了」。

因為兩品牌客層重疊，加上COS首度來台還有新鮮感優勢，業界人士表示，ZARA大動作進行改裝無疑就是衝著COS而來，因為消費者已經對ZARA很熟悉了，品牌方應是想藉由本次改裝門店提升質感，因為近幾年實體服飾最重要的客群之一就是「願意花多一點錢追求質感的客層」。

關鍵字：

COS, ZARA, 快時尚, 台北101

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