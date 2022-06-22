夏季必備5款「神級面膜」，暗沉、痘痘通通不見了！

▲挑對面膜，改善夏日肌膚困擾。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季總是暗沉疲憊、面有菜色嗎？一整天掛著口罩，臉上更是冒出不少小疙瘩，除了基礎清潔保養外，以下這些面膜或許可助你一臂之力，對症下藥讓肌膚質感更上一層樓。

▲肌研 光透血色感彈潤面膜，7片，399元。

嚴選維他命B12精華和經典玻尿酸保濕成分，針對疲憊的暗沉蠟黃肌膚深入修護，同時搭配柔軟親膚的服貼面膜布，幫助保養精華直達肌底，賦予肌膚水潤光澤，再現白裡透紅的健康好氣色。

▲Kanebo DEW 玫瑰天竺葵香氛皂泥膜，90g，1,050元。

去年推出薰衣草皂泥膜常態品屢屢獲得美容大獎，延續好評今年夏季推出2款限定，以生抹醬質地顛覆泥膜清潔商品，不乾、不繃、好清洗，在畫圈按摩時，按摩顆粒開始變化，在分解過程中帶走大大小小的肌膚髒污。

▲NARUKO 茶樹神奇痘痘黑面膜（BT21 限量版）12入，450元。

採用超微粒炭黑分子製成，能有效吸附肌膚油脂、髒汙，搭配調理油脂分泌的鋸棕櫚、毛孔緊緻因子、阻斷荳菌滋生的水楊酸、扁豆籽萃取，最後再加上舒緩保濕配方來穩定膚況。

▲Dr.Jart+ 毛孔柔焦淨化泥面膜，800元。

免塗抹！方便使用的片狀泥面膜，添加添加綠泥, 海鹽及PHA成分，能深層清潔淨化肌膚毛孔、細緻肌理、潤澤肌膚並降低毛孔能見度。

▲KORA 薑黃肌光雙效面膜，100ml，1,650元。

有機、雙效合一的特殊面膜，具有煥發肌膚活力的效果，成份蘊含有機認證薑黃、木瓜酵素、歐洲山楊樹皮、薄荷和玫瑰果油，可深層淨化毛孔，改善膚色和膚觸，讓皮膚更健康光亮。