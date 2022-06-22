新光三越信義A8美食街改裝開幕　5間百貨獨家吃起來！

▲新光三越A8美食街新開幕，引進多間百貨獨家品牌。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

位於信義區百貨樞紐位置的新光三越信義新天地A8，近期迎來10年的美食街大改裝，耗資近億元全部打掉重練，進駐共65個品牌，其中21櫃都是新櫃，此外還有200多坪的超市「美麗市場」，強化A8全客層的概念，6／23正式對外營業，正好迎接疫情後的餐飲人潮。

▲新光三越A8美食街還新增超市，讓消費者直接在一館買好買滿。（圖／業者提供）

近年一波波疫情讓美食街小吃商家災情慘重，雖有部分百貨有調降租金度過難關，但在未有人潮情況下仍然具有極大挑戰，新光三越信義A8本次改裝進駐商家還較之前新增了2間，實屬可貴，全空間以木質搭配白磚營造質感，燈光更加明亮帶點巴黎風格，「百貨獨家」的話題店家也不會少。

蘭芳麵食館

被譽為台北饕客最愛的川菜餐廳之一，秘製花椒辣油以「一麻、二辣、三純香」為特色，其花椒麵更是有「花椒麵始祖」之稱，3年銷售超過八萬碗，首度進駐百貨。

kafeD

台中超高人氣咖啡廳，主打全系列咖啡採用精品級阿拉比卡豆，選豆、烘豆到沖煮力求滴滴精準，店內以年輪作為基底，結合法式甜點手法推出招牌甜點「年輪蛋糕baumuchen」，更是顏質美翻了啦，「露比格格」與「巧克力二重奏」是熱銷的款式，一定要試試。

然花抄院

日本京都百年和菓子名店，特色為結合西式與和風，以「展現花菓其應有的姿態」為品牌概念，用最樸實的外表來呈現出食材最高級的滋味，本次人氣登台的品項除有長崎蛋糕、抹茶脆條、抹茶銅鑼燒以及多款豐富的「幻月禮盒」外，新品「雪花霜」也將初次登台。

The Maple Mania楓糖男孩

日本東京伴手禮大賞人氣第一名的楓糖男孩，年銷量600萬片的超人氣「楓糖奶油餅乾」是最受歡迎的招牌商品，在台灣初試啼聲也很受好評；另一熱門商品「楓糖費南雪」嚴選加拿大魁北克楓糖製成，加入黑糖讓整體風味更佳多層次，店內還有獨家年輪蛋糕跟冰淇淋。

望月

於2012年在香港成立的望月，其「流心奶黃月餅」是望月最受歡迎的招牌產品，被網友稱不輸半島酒店，也可以嚐嚐鮮。