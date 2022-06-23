彩妝師曝「5大濕敷誤區」小心會爛臉！敷太久反而長痘痘閉口

▲專業彩妝師提醒，濕敷敷錯可能反而傷肌膚。（圖／翻攝IG@abib.official、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

不少女生除了愛敷面膜，也愛濕敷，想要補水、穩定肌膚時就用化妝水＋化妝棉來自製濕敷面膜，方便又省錢。但你知道嗎？濕敷敷錯可能美肌不成，反而會長痘痘閉口。韓國知名經紀公司YG旗下擁有15年經驗的化妝師朴東民就分享，很多人都在犯的5個濕敷誤區，敷錯不僅浪費，還可能讓皮膚越敷越爛！

NG 1：濕敷「水」選錯亂用



朴東民提醒，別用含有酒精、香精、防腐劑等成分的化妝水、精華水來濕敷，可能會刺激皮膚、引起敏感，讓肌膚越敷越爛。他也推薦像是kiehl’s金盞花化妝水、克蘭詩粉水、IPSA流金水等都可以用來濕敷，學生族群則可以選擇平價的薏仁水，高CP值敷起來也不心疼。

NG 2：選錯化妝棉



不要用表面較硬、比較適合卸妝的化妝棉和壓縮面膜來濕敷，這兩種材質厚、透氣性差，不僅會浪費化妝水、精華水，還讓皮膚無法呼吸。建議選擇薄的濕敷型化妝棉，吸水性好，還很透氣。

NG 3：用量不夠



有些人怕浪費，每次只倒一點水到化妝棉上來濕敷，但朴東民提醒，沒有濕透的化妝棉片反而會吸掉臉上的水分，會讓你越敷越乾。濕敷水的用量要充分浸濕化妝棉，到不滴水的狀態，這樣上臉才足夠服貼，還能均勻吸收。

NG 4：敷的時間過長



每次濕敷時間不要超過5分鐘，過度水合會引起痘痘、閉口，朴東民建議夏天可以每周濕敷1～2次，秋冬每週可濕敷3～4次，就能起到補水保濕的效果。

NG 5：濕敷完不保養



濕敷完不擦後續保養大NG！濕敷後不用洗臉，但是後續還是要疊加乳液或乳霜等保濕滋潤護膚品，幫助鎖住水分，臉才不會反乾，白敷一場。

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