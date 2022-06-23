周子瑜藏超緊的「秘密髮色」曝光！超仙氣新髮型網友讚：好正

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE台灣成員周子瑜於上週14日迎來23歲生日，當時她因為還不能公開新造型，所以戴了一頂帽子把頭髮全遮住，還用馬賽克遮著露出的髮絲，藏得非常嚴密，不過現在子瑜終於公布了她的新「秘密髮色」，原來是染了一頭淺金髮，超仙氣的新髮型讓網友們灌爆留言區，直讚：「好正！」

▲周子瑜先前為了不公開髮色，將頭髮藏起來。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）



周子瑜日前為了回應粉絲們精心為她準備的生日祝福，親自上街在四處的看板上合影留念，並放上IG跟大家分享，不過當時可能是新造型還不能公開，所以她將頭髮綁起來並藏在黑色帽子下，正面看甚至讓人有光頭的錯覺，側面還會把露出的髮絲用貼圖遮住，不過當時就有網友比對碰巧沒遮到的髮絲，大家猜測似乎是把頭髮染成了粉紅色。

▲周子瑜新髮色曝光！（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）



不過現在周子瑜本人親自解惑了，在最新貼文中她寫下：「久違的漂染髮色」原來深藏的秘密髮色就是這一頭淺金髮！頂著新髮型自拍美照一出，不到一天狂吸超過170萬讚，粉絲們周子瑜的新髮色相當捧場，留言區紛紛讚：「髮色好適合」、「子瑜好仙」、「終於讓我們看新髮色了，好好看！」、「好正！」、「什麼顏色都漂亮」、「壓倒性的可愛！」

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