戒了吧！網搜「6個壞習慣」讓你摧毀人生，不可控的事情別強求

▲太鑽牛角尖，只是和自己過不去。（圖／Pexels，以下同）

編輯／Lily

總是羨慕別人，覺得自己過得比別人差，別怨天尤人以為自己的運氣不好，以下摧毀人生的壞習慣要快點改掉，讓你的人生越來越順遂。

#什麼都不想改變，卻期待生活有變化

活在舒適圈中，總是做著一樣的事情，就是沒有勇氣踏出第一步，那麼要如何改變現況？勇敢點打破現狀，即使結果不如預期也無所謂，做就對了。

#想要不費力達成目標

有人說：好走的路都是下坡路，既然說了是目標，就會有一定的難度，你又懶又怕累要如何達到目標，慢慢的累積努力，成功都是需要累積的。

#總是想著過去的成敗

很多時候往前看就對了，回頭審視自己的成功和失敗都是沒意義的，過去的成功不會帶給你好運，以前的失敗也並不代表你再也沒機會，心無旁鶩的一直向前走就是了。

#總認為自己是對的

有自信很好，但過於自信就是自負，人需要不斷努力、學習，才有進步的可能性，若你總是覺得自己是對的，聽不進別人的勸，那麼你終究只能活在自己的世界裡。

#按照別人的想法生活

生活照著自己的步調走，別人的經驗可以參考，但不一定要盲從，記得把自己放在第一位，別總是聽別人說，應該靜下心問問自己想要什麼。

#想控制不可控的事情

這個世界必非什麼都如你所願，很多事情只要努力過，結果雖不如預期，你也只能接受、放下，等待下一個機會的來臨，若總是想改變不可控制的事情，只是和自己過不去而已。