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爆準！沙漠中口渴挑「一種飲料」，秒測你的真實性格

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記者曾怡嘉／綜合報導

不少人習慣在人前美化自己，久了都快忘記自己的真實的自己是什麼模樣，《小紅書》一個飲料測驗爆紅，只要憑直覺挑一種飲料就能測出你的真實性格，實測過的網友都喊準！

▲▼沙漠中挑「一種飲料」，秒測真實性格 。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

在沙漠中又熱又渴，憑直覺挑出你最喝的一杯飲料，秒測你的真實性格

A.牛奶

B.柳橙汁

C.茶

D.可樂

E.咖啡

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▲▼沙漠中挑「一種飲料」，秒測真實性格 。（圖／Unsplash）

選A 牛奶的你

你骨子裡是個長不大的孩子，開心或是難過全都寫在臉上，興趣廣泛也什麼都喜歡，做什麼事情總是三分鐘熱度，內心缺乏安全感，有時候也不知道自己到底要什麼。

▲▼沙漠中挑「一種飲料」，秒測真實性格 。（圖／Unsplash）

選B 柳橙汁的你

你是個好奇寶寶，喜歡嘗試各式不同事物，喜歡冒險。你的個性很單純，對很多事情都來者不拒，容易被別人牽著走，不太懂的修飾自己的情緒，很多時候容易糾結在小事上，而忽略了大局。

▲▼沙漠中挑「一種飲料」，秒測真實性格 。（圖／Unsplash）

選C 茶的你

個性沉穩且內斂，很多事情你都習慣放心裡，不太喜歡和太多朋友玩樂，喜歡自己一個人的安靜時光，因為總是隱忍，容易生悶氣，試著把想法說出來，自己會開心一點。

▲▼沙漠中挑「一種飲料」，秒測真實性格 。（圖／Unsplash）

選D 可樂的你

你內心很叛逆，喜歡和世俗挑戰，特別喜歡唱反調，個性好相處，容易交朋友，但是開心之餘，自我約束能力較差，腦中許多新想法也只是想想而已，很難持之以恆的落實，常有放棄念頭。

▲▼沙漠中挑「一種飲料」，秒測真實性格 。（圖／Unsplash）

選E 咖啡的你

你好像總有忙不完的事情，外人看起來忙碌又高壓，對你來說反而是種享受，沉浸在工作中讓你超有成就感，忙碌之餘多關心一下身邊的人，總是在身旁默默支持你，但你卻很少在他們身邊。

關鍵字：

心理測驗, 飲料, 沙漠

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