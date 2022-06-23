喝熱水竟是錯！常見的「3個喝水錯誤」，現在知道不算遲

▲每日攝取足夠水分，對身體有益。（圖／unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

喝水人人會喝，但你真的喝對了嗎？喝對了不僅能夠美容瘦身，更能幫助排出體內廢物，有益健康，盤點常見的喝水錯誤，像是喝熱水不一定能養身，反而增加致癌機率，一起來了解。

#口渴才喝水

很多人口渴了才想到喝水，其實是錯誤的，因為口渴其實是脫水的徵兆，這時才喝進水分已經太晚，正確喝水方式應該是，每隔一會兒主動喝水，記得小口小口的喝，一天以2000cc為目標，才能讓身體維持在健康狀態。

#吃飯時不要喝水

常聽說吃飯時不要喝水，會導致消化不良，其實研究指出，只要腸胃處於健康狀態，任何時候喝水都是沒問題的，除了大口大口咕嚕咕嚕灌水會讓身體不適，像是小朋友因為胃容量較小，若是邊吃飯右邊喝水，容易影響正餐的進食，但若是適當喝一點水分，對身體是沒有任何影響的。

#喝熱水比較養生

喝水健康，但是喝太燙的水，則是有礙健康，外國研究報告也指出，引用65度C以上熱飲，會增加罹患食道癌的風險，一般來說，10-40度C喝起來舒適，50-60度C勉強能接受，若是太高溫其實身體會受不了，記得熱水不一定好，換成溫水比起來更健康。

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