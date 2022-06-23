fb ig video ETtoday search mobile

喝熱水竟是錯！常見的「3個喝水錯誤」，現在知道不算遲

>

▲▼喝熱水竟是錯！常見的「3個喝水錯誤」 。（圖／Unsplash）

▲每日攝取足夠水分，對身體有益。（圖／unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

喝水人人會喝，但你真的喝對了嗎？喝對了不僅能夠美容瘦身，更能幫助排出體內廢物，有益健康，盤點常見的喝水錯誤，像是喝熱水不一定能養身，反而增加致癌機率，一起來了解。

▲▼喝熱水竟是錯！常見的「3個喝水錯誤」 。（圖／Unsplash）

#口渴才喝水

很多人口渴了才想到喝水，其實是錯誤的，因為口渴其實是脫水的徵兆，這時才喝進水分已經太晚，正確喝水方式應該是，每隔一會兒主動喝水，記得小口小口的喝，一天以2000cc為目標，才能讓身體維持在健康狀態。

▲▼喝熱水竟是錯！常見的「3個喝水錯誤」 。（圖／Unsplash）

#吃飯時不要喝水

常聽說吃飯時不要喝水，會導致消化不良，其實研究指出，只要腸胃處於健康狀態，任何時候喝水都是沒問題的，除了大口大口咕嚕咕嚕灌水會讓身體不適，像是小朋友因為胃容量較小，若是邊吃飯右邊喝水，容易影響正餐的進食，但若是適當喝一點水分，對身體是沒有任何影響的。

▲▼喝熱水竟是錯！常見的「3個喝水錯誤」 。（圖／Unsplash）

#喝熱水比較養生

喝水健康，但是喝太燙的水，則是有礙健康，外國研究報告也指出，引用65度C以上熱飲，會增加罹患食道癌的風險，一般來說，10-40度C喝起來舒適，50-60度C勉強能接受，若是太高溫其實身體會受不了，記得熱水不一定好，換成溫水比起來更健康。

►香蕉也入榜！營養師曝「抗腦霧食物」，頭腦壯壯不健忘

關鍵字：

喝水, 錯誤, 盤點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交

「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交

爆準！沙漠中口渴挑「一種飲料」，秒測你的真實性格

爆準！沙漠中口渴挑「一種飲料」，秒測你的真實性格

容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在

容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在

5招「運動員密技」讓你睡好　不要補眠、腹式呼吸很有效 戒了吧！網搜「6個壞習慣」讓你摧毀人生，不可控的事情別強求 不想再曖昧下去了！　5招讓對方表態 營養師曝荔枝4大好處，竟能舒緩情緒！但有「3不原則」要注意 「正能量炸裂」星座TOP 3！第一名面對挫折自帶金剛不壞之身 第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」 喝熱水竟是錯！常見的「3個喝水錯誤」，現在知道不算遲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面