大S婚紗照曝光！珊瑚粉窄裙、綠色「夢幻婚鞋」超時髦　網友讚：這才是她

記者李薇／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）閃嫁具俊曄，牽起20年前的緣分，令所有人震驚，也佩服她勇敢追愛的勇氣；日前老公具俊曄上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，分享兩人的婚紗照，大S凍齡的美貌不僅讓網友驚艷，連穿搭都成為目光焦點，被讚嘆「終於變回真正的大S，太會穿」！

▲大S身穿澳洲婚紗品牌Rachel Gilbert設計的珊瑚粉色的窄裙，展現好身材。（圖／翻攝自tvN）



具俊曄分享的婚紗照中，只見大S身穿澳洲婚紗品牌Rachel Gilbert設計的珊瑚粉色的窄裙，上半身皺褶的設計，凸顯出她的姣好身材，腳踩夢幻婚鞋Sergio Rossi的綠色尖頭高跟鞋，超跳的色調網友不禁讚嘆「太時髦了」！

▲大S在家宴上選擇Port 1961 2021年秋冬的單品。（圖／翻攝自tvN）



具俊曄在節目上，也分享多張婚紗照，其中還有一套是大S在家宴上穿的單品，出自Port 1961 2021年秋冬的設計，是一件簡約的米白色拼接黑色連身褲，搭配大片的垂墜飾項鍊跟頭紗，簡簡單單、卻又在細節透露出隆重，將自己嫁給愛情。

從照片中可以發現，大S獨特的時尚品味，不走少女口味的穿搭單品，沒有浮誇、公主的澎澎裙，一個簡約的短版頭紗，利用獨特、摩登的單品，穿出自己的味道，特別是綠色的高跟鞋混搭珊瑚粉色的連身裙，真的是很有個性。

照片一在節目上播出，就立刻吸引大批網友截圖分享，許多人也稱讚，「這就是我們認識的大S」、「她終於做自己」。