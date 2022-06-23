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凱特王子妃舊衣重穿白帥帥酷裝　致敬加勒比海移民貢獻

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▲▼ 威廉王子與凱特王子妃 。（圖／公關照）

▲凱特王子妃（中）再次穿上Alexander McQueen白色褲裝、拎Mulberry手提包，與威廉王子一同出席紀念「疾風世代」雕像揭幕儀式。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

剛於21日度過40歲生日的英國威廉王子，昨已展開公務行程，與妻子凱特王子妃連袂出席位於倫敦滑鐵盧車站的新雕像揭幕儀式，紀念第二次世界大戰後來自加勒比海「疾風世代」移民對英國的貢獻，凱特舊衣重穿，再次以白色Alexander McQueen褲裝亮相，她今年3月造訪牙買加時也穿此套服裝，背後深意不言可喻。

▲▼ 威廉王子與凱特王子妃 。（圖／公關照）

▲位於倫敦滑鐵盧車站的新雕像，紀念二次世界大戰後加勒比海裔移民對英國的貢獻。（圖／路透社）

第二次世界大戰後，「疾風世代」（Windrush Generation）移民乘著「帝國疾風號」船艦從加勒比海的大英國協家園，移居至英國，協助英國在二戰後重建家園，也在此落地生根，未料2018年爆出英國政府緊縮移民政策逼迫他們「自我遣返」的醜聞，最後由時任首相梅伊公開道歉，並承諾賦予尚未取得公民身份的「疾風世代」公民權。

▲▼ 威廉王子與凱特王子妃 。（圖／公關照）

▲凱特與小朋友親切互動。（圖／路透社）

威廉王子昨再次感謝「疾風世代」對國家的貢獻，讚揚他們豐富了英國的文化，凱特也特別穿上3月加勒比海之行造訪牙買加曾曝光的Alexander McQueen白色褲裝，展現與此地區的連結，當時她內搭橘色上衣顯得熱情洋溢，昨則改搭白色上衣、拎白色Mulberry手提包，流露知性氣息。

▲▼ 威廉王子與凱特王子妃 。（圖／公關照）

▲凱特今年三月造訪牙買加，穿同套白色褲裝搭配橘色上衣，以及牙買加品牌Steelz and Mantraz兩款手環。（圖／路透社）

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關鍵字：

威廉王子, 凱特, 王子妃

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