日本「上班族橡皮擦」髮量越擦越少！　工作就面有難色笑翻網

記者鮑璿安 ／台北報導

落髮發生在你我身上不稀奇，但是日本設計師石川和也竟然將創意發揮到橡皮擦上，特別設計了一款「上班族橡皮擦」，原本是西裝筆挺的朝氣模樣，沒想到一旦使用頂端擦過後，就會呈現出禿頭模樣，意外掀起熱議。

▲日本禿頭橡皮擦 。（圖／翻攝自@issikazu20推特）

日本設計師石川和也是文具界新星，此次發想出「上班族橡皮擦」，靈感就是來自職場上的壓力，只見穿著西裝的四方形狀橡皮擦，雖然面有難色，但頂端的黑色頭髮區域原先是很茂密的。然而一旦開始使用，越擦會越光亮，隨著掉落的橡皮屑，就好像是禿頭造型一般，象徵上班族工作久了的落髮狀態，讓人又哭又笑。

▲出家人橡皮擦 。（圖／翻攝自@issikazu20推特）

此外，他也發想了「出家人橡皮擦」，以同樣的「落髮」方式代表放下塵世的超然狀態。雖然商品尚未實體化，但佛系理念已經深受大批網友喜愛，「我很需要」、「不知道從下面開始擦會怎麼樣」、「是藏了洋蔥的橡皮擦」、「算是職業傷害了」。